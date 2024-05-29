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只花35分鐘！周天成打趴世界第3克里斯提　挺進新加坡賽16強

▲▼台灣一哥周天成出戰湯姆斯盃羽球團體賽。（圖／VCG）

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今(29)日出戰超級750系列新加坡公開賽首輪，強碰本季狀態極佳的世界第3好手克里斯提(Jonatan Christie)，僅花35分鐘就以21比17、21比6直落2橫掃勝出，挺進男單16強。

先前打進泰國公開賽4強的周天成，本周轉戰超級750系列新加坡公開賽，首輪就碰上世界第3的印尼強敵克里斯提，對方今年曾在全英公開賽、亞錦賽連續封王。目前名列世界第13的小天，過去15次與克里斯提交手，僅取得6勝9敗。

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▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

小天此役開賽就打出6比0猛攻，但隨後被追成7比7，小天沒有亂了陣腳，連下4分以11比7進入技術暫停。未料小天暫停過後遇上亂流，落入12比16、4分落後，好在及時穩住，連得7分將比數改寫為19比16，並以20比17取得3個局點，以21比17先下一城。

克里斯提首局被小天後來居上，士氣受到打擊，次局頻頻出現失誤，小天拉開12比3、9分領先，最終以21比6輕鬆獲勝，僅花了35分鐘就順利挺進16強，下一輪的對手是加拿大選手楊璨，雙方過去5次對決，小天保有4勝1敗優勢。

關鍵字： 羽球周天成新加坡公開賽

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