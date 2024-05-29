運動雲

>

林盛恩雙安雙打點表現絕好調！李灝宇連3戰敲安

▲林盛恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林盛恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者簡名杉／綜合報導

台灣旅美小將林盛恩本季狀況絕佳，效力辛辛那提紅人新人聯盟的他，今(29)日交手克里夫蘭守護者新人聯盟，全場敲出兩支安打，還包辦2分打點，其中包含本季第3支三壘安打，進攻指數是驚人的1.043，而底特律老虎2A的李灝宇則穩定發揮，近期連三戰都有安打表現。

林盛恩此役對決守護者新人聯盟，擔任先發三棒、三壘手，首打席就敲出帶有打點的三壘安打，為球隊首開紀錄，隨後再藉由隊友的安打，回到本壘得分，紅人新人聯盟首局就猛攻3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二、第三打席林盛恩分別遭到三振、選到四壞球保送，6局上他迎來第四次打擊機會，三壘有人的情況下敲出右外野方向穿越安打，為球隊添磚加瓦再拿一分。

而他此役最後一打席再次遭到三振，累積4打數敲出2支安打，打回2分打點、選到1次保送，但也被三振2次，目前累積打擊三圍達.370/.500/.543，但最後紅人新人聯盟打線被三振多達19次，以5比6惜敗。

▲亞運中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲旅美小將李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

老虎2A伊利海狼(Erie SeaWolves)的台灣小將李灝宇，今天出戰舊金山巨人2A球隊里奇蒙飛鼠隊(Richmond Flying Squirrels)，擔任球隊的先發三棒、二壘手，全場4打數敲出1支安打，連續安打場次延續到3場，目前打擊三圍達.245/.333/.417。

關鍵字： 林盛恩李灝宇紅人老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強棒球台灣11/13首戰韓國、11/16日本

2勇士兜售威金斯　保羅可能重返快艇

3灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝

4詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

5唐西奇差點四分打！唐斯露崩潰臉

最新新聞

1王柏融下滑　路易士：擊球的選擇

2近新人紀錄　曾子祐：不要成壓力

3徐若熙戰12強？　葉總談銳歐使用

4笠原祥太郎不理想　台鋼評估後勁

5魔鷹頸部不適連休　巫柏葳下二軍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

富邦啦啦隊大巨蛋應援開唱　檸檬秀歌喉！雅英湊巧逃過

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366