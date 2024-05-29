林盛恩雙安雙打點表現絕好調！李灝宇連3戰敲安

▲林盛恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者簡名杉／綜合報導

台灣旅美小將林盛恩本季狀況絕佳，效力辛辛那提紅人新人聯盟的他，今(29)日交手克里夫蘭守護者新人聯盟，全場敲出兩支安打，還包辦2分打點，其中包含本季第3支三壘安打，進攻指數是驚人的1.043，而底特律老虎2A的李灝宇則穩定發揮，近期連三戰都有安打表現。

林盛恩此役對決守護者新人聯盟，擔任先發三棒、三壘手，首打席就敲出帶有打點的三壘安打，為球隊首開紀錄，隨後再藉由隊友的安打，回到本壘得分，紅人新人聯盟首局就猛攻3分。

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第二、第三打席林盛恩分別遭到三振、選到四壞球保送，6局上他迎來第四次打擊機會，三壘有人的情況下敲出右外野方向穿越安打，為球隊添磚加瓦再拿一分。

而他此役最後一打席再次遭到三振，累積4打數敲出2支安打，打回2分打點、選到1次保送，但也被三振2次，目前累積打擊三圍達.370/.500/.543，但最後紅人新人聯盟打線被三振多達19次，以5比6惜敗。

▲旅美小將李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

老虎2A伊利海狼(Erie SeaWolves)的台灣小將李灝宇，今天出戰舊金山巨人2A球隊里奇蒙飛鼠隊(Richmond Flying Squirrels)，擔任球隊的先發三棒、二壘手，全場4打數敲出1支安打，連續安打場次延續到3場，目前打擊三圍達.245/.333/.417。