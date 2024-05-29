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傷病潮襲擊勇士！　農場第3大物成救命稻草

▲勇士農場新秀施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）。（圖／翻攝自X／MLB Trade Rumors）

▲勇士農場新秀施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）。（圖／翻攝自X／MLB Trade Rumors）

實習記者李立祥／綜合報導

亞特蘭大勇士近期受到傷病侵擾，不僅MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）因左膝前十字韌帶完全撕裂傷整季報銷，農場頭號新秀肖弗（AJ Smith-Shawver）也因腹斜肌2級拉傷，預計缺席6到8週，勇士計畫拉上另一位農場新秀來填補空缺。

根據大聯盟官網報導，勇士拉上農場第3號新秀，23歲的投手施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）。本季他在2A僅先發2場，主投13局無失分，拿下2勝，在1A另有先發6場。

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勇士總教練史尼特（Brian Snitker）表示，「他是一名大學球員，在那邊也取得了不錯的成績。」原本施維倫巴赫已經準備在3A進行首場先發，不過他隨後就被告知下一場先發將在大聯盟，「我完全沒有料到這件事。」施維倫巴赫表示，「我真的被嚇到了，非常高興。」

勇士在上週得知肖弗傷情嚴重時就開始籌備這個計劃了，過去幾天他們調整了牛棚，並讓莫頓（Charlie Morton）在28號的比賽盡量吃局數，都是為了施維倫巴赫的首秀做準備。

施維倫巴赫大學時期為二刀流選手，一開始擔任游擊手，後來才登上投手丘擔任終結者，並在2021年獲得象徵大學最佳投打二刀流的奧勒魯獎（John Olerud Award），他也在2021年選秀中，被勇士在第2輪選中。

不過他在2022年因手肘韌帶置換手術（Tommy John）休養一年，直到去年才首度出場，在2個小聯盟賽季中，施維倫巴赫24場先發中拿下9勝3敗、防禦率2.21，並在110局內送出106次三振。

▲勇士農場頭號新秀肖弗（AJ Smith-Shawver）因傷缺席6到8週。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士農場頭號新秀肖弗（AJ Smith-Shawver）因傷缺席6到8週。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球勇士

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