味全龍使用PitchCom近一個月　吉力吉撈談成效：保護投捕隱私

▲味全龍吉力吉撈・鞏冠，在右膝放上PitchCom裝置。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍成中職史上首支使用「電子暗號裝置」（PitchCom）的球隊，從5月初使用至今約一個月，總教練葉君璋認為效果不錯，吉力吉撈・鞏冠也認為可以保護投捕隱私、節省時間。

味全龍花費近兩百萬元買了兩組PitchCom設備，簽下複數年合約，洋投艾璞樂與捕手吉力吉撈・鞏冠是首次使用的投捕搭擋，陸續洋投、本土都有使用。總教練葉君璋表示，「目前3位捕手都有使用過，吉力吉撈・鞏冠用得比較順暢。」使用過程難免出現瑕疵，葉總說，「有時候按按鍵的時候，也還在摸索，接收時會有點雜音，但現在已經不是問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉力吉撈・鞏冠透露，「PitchCom很好用，節奏很快，可以早點下班，有時候把球丟回去還要拖很久，先按可以節省時間。投手有自己的想法會更快，上次伍鐸有用過一次，但目前主要還是捕手按比較多。」

使用PitchCom設備確實有達到防暗號的效果，吉力吉撈・鞏冠說，「很多打者在得點圈的感覺不太一樣，雖然還是會被得分，對方也會敲安打，但跟投手之間的隱私，不會被發現，棒球本來就應該是這樣。洋投都用得習慣，本土投手也是要習慣，棒球會朝這個方向發展，也不能原地踏步，去適應找到好方法。」