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吳桀睿桃園賽後開車趕赴台南高國慶引退　球迷推爆：有情有義

體育中心／綜合報導

樂天桃猿吳桀睿昔日是統一獅球員，高國慶26日台南球場引退賽，吳桀睿在當天桃園比賽結束後，開車直奔台南球場，參與高國慶引退儀式，球迷大讚：「真的很有心。」

吳桀睿在臉書粉絲團發文：「謝謝天公伯的安排，讓我在桃園的比賽結束後，還來得及趕到台南球場參與最尊敬的學長重要的一刻。」

「學長的精神是桀睿能重返球場重要的動力，不論是選手生涯或是教練時期，國慶學長都常常對我耳提面命，觀察選手，不要忘記我們這顆初心。」他說：「臺灣棒球在學長的帶領下一定能走向正確的道路，國慶學長辛苦了，謝謝。」

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▲樂天桃猿吳桀睿26日桃園賽後開車趕到台南參加高國慶引退儀式 。（圖／翻攝自吳桀睿臉書）

▲樂天桃猿吳桀睿26日桃園賽後開車趕到台南參加高國慶引退儀式 。（圖／翻攝自吳桀睿臉書）

吳桀睿去年底被統一獅釋出，今年轉戰到樂天桃猿，26日在桃園球場與味全龍比賽，在8局下代打，當天比賽下午5點開打，約在晚上8點左右結束，賽後盥洗後換裝開車南下台南。

而高國慶26日引退賽因雨在晚上7點45分開打，打了2小時55分，結束時約是晚上10點40分，隨後進行高國慶引退儀式，一直進行到接近凌晨1點結束，成為史上首次「跨日引退」。

開車從桃園到台南的車程約是3小時，吳桀睿趕上高國慶的引退，當他手捧花束站在場邊等待，高國慶見到他還嚇一跳倒退2步，二人大大地熱情擁抱。

對於吳桀睿開車趕到台南參與高國慶引退，球迷留言：「太有心了！」、「Jerry真的有情有義」、「Jerry真男人」、「Jerry是我喵永遠的隊長」、「神劇本延賽才趕得上啊！」

吳桀睿在2017年選秀獲統一獅第4指名加盟，本是統一獅主力栽培的球員。2018年9月22日撲接滾地球，造成右肩撕裂傷，開刀後隔年前往日本鳥取訓練中心接受復健訓練，但2022年季中在二軍舊傷復發，季後轉任基地訓練教練。

他在去年季後未獲統一獅續約，今年年初到樂天桃猿測試通過，繼續職棒球員生涯，本季在樂天桃猿一軍出賽12場，17打數有4支安打，打擊率0.235。

關鍵字： 中職棒球

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