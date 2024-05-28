納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

記者游郁香／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)生涯摘下多達14座法網冠軍，有著「紅土之王」的稱號，但他自去年1月開始受到臀部傷勢纏身，世界排名滑落到第276，即將度過38歲生日的他迎來法網「最後一舞」，首輪就強碰德國第4種子茲韋列夫(Alexander Zverev)，最終在奮戰3小時5分鐘後，以6比3、7比6(7比5)、6比3落敗。

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The King of Roland-Garros @RafaelNadal pic.twitter.com/QYOHLEfS76 — Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2024

納達爾19年生涯豪奪22座大滿貫賽冠軍，首座就是在法網拿下，他最近一次在法網封王是2022年，當時他直落3盤擊敗「徒弟」挪威一哥魯德(Casper Ruud)，但自去年1月以來，他就因傷病只出賽過15場，世界排名跌到目前的第276，今年法網未列種子球員，首輪就碰上德國第4種子茲韋列夫。

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這很可能是納達爾最後一次參加法網，球迷湧入羅蘭加洛斯球場，多年老對手也是現任球王喬科維奇(Novak Djokovic)、「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、波蘭世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)等也都到場邊觀戰，見證「紅土之王」在法網的最後一舞。

▲納達爾法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

納達爾鏖戰了3小時又5分鐘，終場以6比3、7比6(7比5)、6比3不敵茲韋列夫，賽後他感性表示，「我今天的感覺很難用言語形容，但對我來說，能在我最愛的地方感受到人們的愛是如此特別。」

對於自己的未來，納達爾還沒有明確的想法，但他承認這可能是他最後一次在羅蘭加洛斯球場比賽，觀眾以雷鳴般的喝彩歡送他，澳洲網球記者羅森伯格(Ben Rothenberg)盛讚，「沒有任何一位球員像納達爾一樣，完全主宰了這個大滿貫賽事，也許在我們的一生中再也不會見到這樣的景象，他可以感到非常自豪。」

▲納達爾法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）