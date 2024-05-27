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「亞洲貓王」唐嘉鴻首試6.8難度　奪保加利亞挑戰賽銀牌

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

文／中央社

在保加利亞舉行的體操世界盃挑戰賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓決賽首度嘗試6.8的難度動作，儘管最後發生落下的失誤瑕疵，但仍以13.366分拿下銀牌。

唐嘉鴻的教練翁士航，賽後接受中央社記者訪問時說，這是唐嘉鴻第1次在國際賽場上做出難度6.8的動作，「也是全世界首度看到他做這樣的套路，不但現場驚呼聲連連，比賽結束後我們2個人也都很欣慰。」

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為了保護選手，唐嘉鴻在上場前特地多加1塊安全地墊，因此要被多扣0.5分，而他在做最後540度的動作時也不慎掉落地面，最後才又上去把動作做完，同樣也被扣分。

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

翁士航表示，今天決定要挑戰6.8的難度動作時，就已經知道分數、排名並不重要，「我們就是要試著在這樣的情境環境下，試試看能否把整套動作做完，這樣才有以賽代訓的意義。」

翁士航強調，從過程和最後的結果來看，要做完這套6.8難度的動作，在體能上還需要再多加強一下，「畢竟奧運的場面更大，對選手無形的體能消耗也會更大，不過我們從2月一直堆積動作到現在，總算讓全世界看到我們是要搶奧運金牌的實力。」

至於在烏茲別克的女子競技體操亞洲錦標賽，同樣已經取得奧運參賽資格的丁華恬，今天在女子平衡木決賽也是發生失誤掉下來一次，最後以12.466分獲得第6名。 教練蔡恆政表示，接下來就會回台灣繼續練習，重點還是會放在把新增加的動作練得更加熟練，降低失誤的可能性，這樣才有機會在巴黎奧運一搏。

關鍵字： 體操唐嘉鴻單槓

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