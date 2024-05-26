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象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

記者簡名杉／台南報導

▲中信兄弟總教練平野惠一，賽前與統一獅總教練林岳平交流。（圖／記者簡名杉攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一，賽前與統一獅總教練林岳平交流。（圖／記者簡名杉攝）

統一獅與中信兄弟昨(25)晚的交手，3局下半發生本壘攻防戰，獅隊陳重羽跑向本壘前，遭遇兄弟捕手林吳晉瑋阻擋，雖然陳重羽最後仍順利得到這一分，但引發獅隊總教練林岳平的不滿，今(26)日賽前兄弟主帥平野惠一特別走到統一獅隊休息區與餅總致意、交流，平野受訪時也坦言是自家球員的不對，會再討論、修正。

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▲中信兄弟總教練平野惠一，賽前與統一獅總教練林岳平交流。（圖／記者簡名杉攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一，賽前與統一獅總教練林岳平交流。（圖／記者簡名杉攝）

首先平野先為自家子弟兵緩頰，他指出林吳晉瑋絕對不是故意擋在那個位置，阻礙跑者進壘，但也表示確實有擋到陳重羽的跑壘路徑，這是他一再強調要避免的，不希望選手發生肢體接觸的碰撞，所以可以理解餅總的不滿。

平野惠一以自己為例，他透露自己其實就曾經是「本壘攻防戰」的受害者，指出他曾經在跑向本壘的時候，一頭撞上捕手的膝蓋，導致整個臉部骨折，缺席大半個賽季，因此他並不希望本壘攻防戰有「衝撞」的情況發生。

對於昨天的攻防，平野惠一透露有在球隊會議的時候跟教練團以及選手討論，希望能找出那種情況下的更好站位，或是更好處理球的方法，會再跟教練團討論、修正，希望中職能更整體一起更加進步。

關鍵字： 平野惠一林岳平中職

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