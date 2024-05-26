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最晚捲袖子的一次　陳仕朋無安打破功不甘心：結束後才知道有多難

▲▼富邦大董蔡明忠與陳仕朋合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦集團董事長蔡明忠與陳仕朋合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將陳仕朋26日在大巨蛋對台鋼雄鷹先發，就差3個出局數達成無安打，退場時落淚，他賽後坦言，「有很多情緒，知道有紀錄可以挑戰，也覺得不甘心。」

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陳仕朋前7局表現完美，8局上投出保送完全比賽破功。他賽後表示，「其實當時自己也投得比較閃，差1分且對方有長打能力。」

就在9局上吳明鴻敲出軟弱滾地球形成內野安打，陳仕朋坦言，「其實也還好，也許是老天爺的安排，能夠去挑戰這種紀錄，撐到9局已經很不可思議。結束後才知道有多難，有很多狀況，運氣等等都要具備。」大螢幕顯示安打之前有一段時間，陳仕朋當時就心想「隨緣吧！」他認為，打出去就有安打的感覺，是對手打得巧。

隊友沒有刻意保持距離，但陳仕朋發現唯一講話的是捕手搭擋戴培峰，「他們還好，有鼓勵也有擊掌，隊友反應還算正常，但唯一講話的是培峰，因為要討論策略。」退場難掩情緒落淚，回到休息室陳金鋒給予擁抱，「他有認同我今天的內容。」

這場比賽還有貴賓坐在本壘後方，那就是富邦集團董事長蔡明忠，陳仕朋坦言，「在休息室看電視有發現老闆在看，但其實場上有更重要的事，沒有特別看那邊。」不過他在MVP頒獎台上還是說，「其實有老闆很緊張。」蔡明忠賽後特別鼓勵他，也安慰道，「知道你很懊惱，再加油。」

陳仕朋直到8局才讓對方上壘，過往壘上有人就會捲起袖子，他回想，「這應該是晚捲袖子的一次，以前這個動作是要提醒自己專注，後來就變成習慣了。」

▲▼陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將陳仕朋紀錄感動

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