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跟高國慶交手過卻忘記　平野開玩笑：都是長嶋茂雄害的

▲中信兄弟總教練平野惠一，賽前與統一獅總教練林岳平交流。（圖／記者簡名杉攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台南報導

中信兄弟今(26)日到客場踢館統一獅，而此役剛好是獅隊主將高國慶的引退賽，賽前兄弟總教練平野惠一受訪時坦言，他知道今天是高國慶的引退賽，更自爆他曾跟高國慶與自家球員周思齊在2001年的亞錦賽交手過，但他卻忘的一乾二淨，開玩笑說，「一切都是長嶋茂雄害的！」

2001年當時還是大學生的平野惠一，於當年的亞錦賽披上日本國家隊的戰袍出征，而該年的中華隊也是以大學生為主體，名單就包含當時還在就讀輔大的周思齊以及台體的高國慶，該年賽事由於冠軍賽因雨停賽，以預賽戰績作為最終排名，中華隊拿下冠軍，高國慶包辦賽會MVP以及最佳一壘手。

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平野惠一指出，因為「大賢拜」長嶋茂雄在那一年的比賽中親自到場看球，更下達「必勝令」，一定要打敗中華隊，所以只記得那時候很拚，不能讓長嶋茂雄丟臉，其他細節都有點忘記了，連跟高國慶、周思齊交手都不記得，笑說，「都是長嶋茂雄害的！」

聽到高國慶的球員生涯直到45歲才正式告終，平野惠一超驚訝連說兩次，「超厲害，真的超級厲害，非常尊敬他！」而當時年僅34歲就退役的平野，指出球員隨著年紀，下半身的傷勢會越來越多，動態視力也會影響，強調，「能打到超過40歲的老將，他們的身體素質真的都超級驚人！」認為保持健康、有一副不容易受傷的身體，是那些老將的球員生涯能夠那麼長的關鍵。

關鍵字： 平野惠一高國慶中信兄弟

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