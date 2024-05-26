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大聯盟開球處女秀！ 黃仁勳穿「93」號球衣開出好球

文／中央社

輝達執行長黃仁勳今天為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀。他脫下黑皮衣，穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，投球直接落進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。

▲▼黃仁勳開球。（圖／舊金山台灣日提供）

▲黃仁勳開球。（圖／舊金山台灣日提供）

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「舊金山台灣日」今天登場，最受歡迎執行長黃仁勳的「開球處女秀」眾所矚目。他今天提前進入球場準備，一開始便問，「誰要教我投球？」與青少棒球員練了許久，一旦被打斷回神過後馬上關心問到，「練球員跑去哪啦？」 中央社在場上觀察，黃仁勳練投一顆接一顆，儘管是娛樂性質演出卻一點都不馬虎，也不吝請教小朋友怎麼把球投好，認真度百分百。

黃仁勳平日現身各種場合都以「黑皮衣」亮相，今天他換上「球衣」，袖子上印有NVIDIA字樣，背號93號。黃仁勳於1993年創辦輝達，輝達如今市值已逾2.5兆（約新台幣84兆）。 練球後，他問青少棒球員會投什麼球種，以及有沒有看過《人生決勝球》這部電影，並告知這是一部很棒的電影。

黃仁勳也與開球時擔任捕手的奧克蘭運動家球員佛格森（Tyler Ferguson）、及入主美國國家棒球名人堂（National Baseball Hall of Fame）的傑克森（Reggie Jackson）寒暄。傑克森曾效力奧克蘭運動家隊，也在1993這一年進入名人堂。 黃仁勳還開玩笑表示，傑克森說他投了一場「無安打比賽」。

黃仁勳並跟傑克森說，人生有起有伏，應該要像傑克森一樣持續前進、努力不懈。 開球時刻來到，黃仁勳站上投手丘，投球直接滑入捕手手套，全場響起熱烈歡呼聲，球迷還不時喊唱著Let’s go Jensen、Let’s go Jensen。 結束投球後，黃仁勳特地前往「台灣區」，幫大家簽球帽、簽球衣，現場被擠得水洩不通。

今天「舊金山台灣日」吸引近4000名台灣社群球迷到場。 輝達今天也有數百名員工現身球場，力挺執行長開球處女秀，楊恩（Eric Young）告訴中央社，黃仁勳給他的感覺是對很多事情保有熱誠和興趣，懂的東西很多，平易近人且腳踏實地，非常興奮能到場親自看他開球。

奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」今年邁入第三年，參與的台灣社群人數一年比一年多。從第一年的250人，去年吸引超過2000人，今年人數翻倍，成為凝聚旅美台灣人的一個精彩活動。

關鍵字： 輝達黃仁勳職棒奧克蘭運動家隊台灣日

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