林立二軍連4場敲安教頭談歸隊時機　陳克羿本季初須檢討球種

▲樂天桃猿林立。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿強打林立上個月守備時頭部被球砸到，導致腦震盪休息約一個月，本周開始在二軍出賽，針對他回歸時間點，樂天桃猿總教練古久保健二表示，25日繼續在二軍出賽，還需要看他本人的狀況。

桃猿二軍與龍隊二軍補賽中交手，林立3局登場就敲安打，5局上再敲長打，第三打席則是游擊滾地球，本周在二軍出賽4場，9打數6安打。古久保健二表示，「主要是看他本人還有沒有不安的情況，今天要在嘉義打滿比賽，若沒問題的話就可以回來。」

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林立受傷後，對於桃猿二、游火力大受影響，林立若能在近期回歸大有益處，古久保說，「有可能明天、也有可能下周，端看比完賽後的評估與判斷。」

陳克羿24日迎接本季首場先發，對味全龍投5.2局，用92球，被敲8安打，失5分，其中有3分責失。古久保健二認為，「他這場比賽球種是用上太固定。」至於是否有下次先發機會，古久保健二坦言，「目前先發有兩個本土投手不在輪值，他並非完全沒有下次先發的機會，但從他這場比賽的表現來看，並不是『下一場也需要他先發』的狀況。」

曾仁和原訂21日先發對悍將，最後因雨延賽，桃猿安排他在24日降至二軍，古久保健二表示，「因為他的身體狀況沒有到那麼好，先到二軍調整。」