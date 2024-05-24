來台與郭泰源重溫西武時光　秋山幸二分享身材保養秘訣

▲▼日籍傳奇球星秋山幸二接受郭泰源之邀，來台灣開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將副領隊郭泰源今年曾回到日本前東家西武獅參加OB賽，當時邀請昔日戰友秋山幸二來台，24日悍將大巨蛋將由秋山幸二擔任開球嘉賓，賽前受訪時，回想一起在西武獅打拚的點滴還歷歷在目。

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郭泰源透露，「西武時期休息室位置在隔壁，而且都住同一棟宿舍上下層樓，比完賽都會聚在一起小酌一下。」秋山幸二最有名的事蹟就是開轟後會後空翻，郭泰源笑言，「印象中最深刻是在廣島那次，他今年OB賽也有側翻呀！差點跌倒！大家看得開心，是一個共同回憶。他對棒球很執著，當總教練時期也一樣，能幫助選手的都義不容辭。」

被問到為何一口答應來台開球，秋山幸二笑言，「因為我們是朋友，也很久沒來台灣了，剛好有開球邀約就來了。」回憶過往一起打球的時間，秋山幸二直言，「畢竟是郭泰源是一流投手，投球動作都在身體記憶裡，都不會有太大改變，速度比較慢而已。以前很強，一直都在中外野看他投球，真的是很厲害的投手，每天都很努力。」

秋山幸二在擔任軟銀監督期間，郭泰源曾擔任投手教練，郭泰源直呼，「他是很嚴格的監督。」秋山幸二則感謝郭泰源總是能執行他的想法，「而且他很公私分明，拿冠軍就是好的結果。」

與郭泰源都是61歲，秋山幸二身材保持不錯，被問及是否有秘訣，他坦言，「站的姿勢都有注意，包括用到哪些肌肉，生活小細節也很注重，從選手時代，吃飯都只吃8分跑，吃的量比運動的量還要多，自然會變胖。」

今天將擔任開球嘉賓，被問及是否來表演一段招牌後空翻，秋山幸二秒答，「不可能！沒辦法太危險了，傳接球就好。」昨天抵台受到球迷接機很驚喜，也品嚐台灣料理，他笑言，「昨天吃很多，今天吃的部分就交給郭泰源了。」