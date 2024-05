塞爾提克東冠2連勝！布朗猛轟40分　溜馬少主爆2傷勢被迫退場

▲塞爾提克布朗、溜馬西亞卡姆 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

聯盟頭號種子塞爾提克今(24)日在主場迎來東區冠軍賽G2,G1砍進「救命三分」的布朗再次發威,上半場就狂掃24分,綠衫軍一度打出20比0猛攻,拉開雙位數分差,溜馬上半場終了前追到6分差,但綠衫軍第3節又打出36對29的攻勢擴大領先,終場以126比110輕鬆收下系列賽2連勝。

Jaylen Brown (24 PTS) showcased his ELITE SCORING ability in the 1st half of Game 2 of the East Finals



BOS leads 57-51 entering the 3Q on ESPN!

塞爾提克雙槍之一布朗(Jaylen Brown)此戰上半場以16投8中狂掃24分;防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)4次出手也全部命中,包辦10分、7助攻且0失誤,他這個系列賽前6節共拿下38分、15助攻。

20-0 CELTICS RUN



20-0 CELTICS RUN

The Celtics are rolling in Game 2 of the East Finals on ESPN!

綠衫軍趁溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)首節最後5.1秒下場休息後,打出20比0的「一波流」,溜馬有將近7分鐘沒得分,次節陷入27比42、15分大幅落後。好在前場大將西亞卡姆(Pascal Siakam)跳出來替印第安納止血,他前2節9投8中拿下16分,溜馬以一波22對12的反擊結束上半場,將比數追近到51比57。

Pascal Siakam slams it home as he scores the Pacers' last 10 points of the first half



Pascal Siakam slams it home as he scores the Pacers' last 10 points of the first half

16 PTS | 8-of-9 FG

落後的溜馬遇上一個「麻煩」,據《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)的消息,印城一哥哈利伯頓在中場休息時,幾乎都待在波士頓主場的醫療室,他上半場受到胸部疼痛困擾。

▲溜馬哈利伯頓。(圖/達志影像/美聯社)

綠衫軍第3節再次拉開分差,布朗率隊打出一波14比5猛攻,將比數改寫為82比71、11分差。塞爾提克團隊單節22投16中,布朗得分已經來到33分,與前3節轟下26分的西亞卡姆互別苗頭,波士頓帶著93比80、13分領先進入決勝節。

Jaylen Brown with the steal and gets the and-1 bucket on the other end



Jaylen Brown with the steal and gets the and-1 bucket on the other end

He has 33 points with the 4th quarter left to play!!

溜馬末節宣布當家指揮官哈利伯頓因左腿痠痛,本場比賽不會回歸,他留下10分、8助攻、4籃板和1抄截的數據;值得一提的是,他今年1月也曾在對綠衫軍的比賽中打滑,拉傷左腿筋而缺席了好一段時間,這一戰出現兩個傷勢,狀態令人憂心。

溜馬末節早早就繳械投降, 塞爾提克終場以126比110、16分差大勝,系列賽2勝0敗領先,此戰的最大功臣是飆出40分的布朗。