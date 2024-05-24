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塞爾提克東冠2連勝！布朗猛轟40分　溜馬少主爆2傷勢被迫退場

▲▼塞爾提克布朗、溜馬哈利伯頓、西亞卡姆 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗、溜馬西亞卡姆 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號種子塞爾提克今(24)日在主場迎來東區冠軍賽G2，G1砍進「救命三分」的布朗再次發威，上半場就狂掃24分，綠衫軍一度打出20比0猛攻，拉開雙位數分差，溜馬上半場終了前追到6分差，但綠衫軍第3節又打出36對29的攻勢擴大領先，終場以126比110輕鬆收下系列賽2連勝。

塞爾提克雙槍之一布朗(Jaylen Brown)此戰上半場以16投8中狂掃24分；防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)4次出手也全部命中，包辦10分、7助攻且0失誤，他這個系列賽前6節共拿下38分、15助攻。

綠衫軍趁溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)首節最後5.1秒下場休息後，打出20比0的「一波流」，溜馬有將近7分鐘沒得分，次節陷入27比42、15分大幅落後。好在前場大將西亞卡姆(Pascal Siakam)跳出來替印第安納止血，他前2節9投8中拿下16分，溜馬以一波22對12的反擊結束上半場，將比數追近到51比57。

落後的溜馬遇上一個「麻煩」，據《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)的消息，印城一哥哈利伯頓在中場休息時，幾乎都待在波士頓主場的醫療室，他上半場受到胸部疼痛困擾。

▲▼塞爾提克布朗、溜馬哈利伯頓、西亞卡姆 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍第3節再次拉開分差，布朗率隊打出一波14比5猛攻，將比數改寫為82比71、11分差。塞爾提克團隊單節22投16中，布朗得分已經來到33分，與前3節轟下26分的西亞卡姆互別苗頭，波士頓帶著93比80、13分領先進入決勝節。

溜馬末節宣布當家指揮官哈利伯頓因左腿痠痛，本場比賽不會回歸，他留下10分、8助攻、4籃板和1抄截的數據；值得一提的是，他今年1月也曾在對綠衫軍的比賽中打滑，拉傷左腿筋而缺席了好一段時間，這一戰出現兩個傷勢，狀態令人憂心。

溜馬末節早早就繳械投降， 塞爾提克終場以126比110、16分差大勝，系列賽2勝0敗領先，此戰的最大功臣是飆出40分的布朗。

關鍵字： NBA塞爾提克布朗溜馬哈利伯頓西亞卡姆

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