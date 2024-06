快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

▲塞爾提克一哥坦圖。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克雖沒能4戰「橫掃」獨行俠封王,但他們在今(18)日的總冠軍賽G5早早替比賽定下基調,先發5虎合力發威,上半場就拉開21分領先,一哥坦圖正式超越他一生的偶像布萊恩,登上27歲以下的季後賽得分王。綠衫軍終場以106比88狂勝,睽違16年再次奪冠,隊史累計18冠正式超越世仇湖人,獨居NBA史上第1。

Jayson Tatum has passed Kobe Bryant for the most #NBAPlayoffs points ever before turning 27 pic.twitter.com/v8KOGi2S9g June 18, 2024

力求在今日「關門」的塞爾提克,開賽就在頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)連拿6分,38歲老將霍弗德(Al Horford)飆進三分之下,打出9比2攻勢。背水一戰的獨行俠手感不佳,全隊開局9投僅1中,連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都到首節還剩7分02秒才首次得分,他完成了一記三分打。

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

綠衫軍主戰中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)今日從左腿脛骨後肌腱脫臼的傷勢中復出,在首節最後6分49秒替補上陣,滿場波士頓球迷替他歡呼。達拉斯節末幾度追到1分差,不過布朗(Jaylen Brown)隨即暴扣提振塞爾提克士氣,豪瑟(Sam Hauser)與一哥坦圖(Jayson Tatum)接連抄截帶動快攻,綠衫軍1分鐘內打出9比0攻勢,拉開28比18、10分差距。

Jayson Tatum in the first half:



16 points

9 assists

0 turnovers



Finals MVP OTW?



( @Digits3App) pic.twitter.com/fZyfnU5Qkn — NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024

坦圖次節還剩7分08秒切入拋進高難度的二分並要到加罰,怒吼搥胸替自己喝采,完成三分打後,塞爾提克將比數改寫為46比31、15分差。獨行俠雙星準度持續低迷,唐西奇錯失兩罰、首節3投0中得分未開張的厄文再次投丟三分,不過達拉斯幾名角色球員及時跳出來止血。

▲塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

達拉斯長人加福德(Daniel Gafford)與「金童保鑣」華盛頓(P.J. Washington)聯手上演空中接力灌籃,他連2次暴扣取分,華盛頓與「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)也在籃下搶分,將比數追近到39比48、9分差。

塞爾提克很快回敬一輪猛攻,布朗次節最後1分52秒飆進三分,隨後再助攻懷特(Derrick White)砍外線,將領先擴大到60比42、18分。從板凳出發的普理查德(Payton Pritchard)上半場終了前飆進50呎的壓哨超遠三分,他成為總決賽史上首位2度砍進30呎以上壓哨球的球員。

坦圖上半場拿下16分、9助攻且0失誤,個人季後賽總得分來到2695分,正式超越他一生的偶像布萊恩(Kobe Bryant)的2694分,登上27歲以下的季後賽得分王。

This photo of Payton Pritchard and Jayson Tatum chest-bumping one another after the halfcourt heave



(@liammcallahan) https://t.co/2k2ZjlKGne pic.twitter.com/MtfHGUMFxb — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

塞爾提克帶著21分領先進入下半場,第3節又以11比6的攻勢開局,持續保持大幅領先,團隊氣氛輕鬆,此節最後4分41秒,坦圖站上罰球線時,布朗打趣嘲笑懷特是「醜八怪」,懷特上半場為搶球,頭被獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)壓在地上,門牙因此斷裂。

Jaylen Brown calling Derrick White ugly pic.twitter.com/zTZ9kHE744 — YKB (@ykb_app) June 18, 2024

前3節打完,綠衫軍保有86比67、19分領先。獨行俠末節只能做最後的掙扎,坦圖此節又連下11分,單場得分突破30大關,繳出31分、11助攻、8籃板和2抄截。達拉斯在最後2分37秒就將雙星換下場,厄文離場前一一與綠衫軍球員及主帥馬茲拉擁抱致意。塞爾提克最終就以4勝1敗在主場終結這個系列賽,贏得今年的總冠軍。

Jayson Tatum is all smiles with moments away from his first NBA championship pic.twitter.com/CMK2nWNouR — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

今年的塞爾提克與隊史前3支冠軍隊伍(2008、1986、1984年)一樣,在客場輸掉「關門戰」後,接著回到主場封王。這是繼2008年「GAP連線」皮爾斯(Paul Pierce)、賈奈特(Kevin Garnett)和艾倫(Ray Allen)率隊奪冠後,綠衫軍在苦等16年後再次捧起歐布萊恩金盃,並且超越湖人,獨居NBA史上最多冠球隊的頭銜。