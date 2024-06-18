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快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克雖沒能4戰「橫掃」獨行俠封王，但他們在今(18)日的總冠軍賽G5早早替比賽定下基調，先發5虎合力發威，上半場就拉開21分領先，一哥坦圖正式超越他一生的偶像布萊恩，登上27歲以下的季後賽得分王。綠衫軍終場以106比88狂勝，睽違16年再次奪冠，隊史累計18冠正式超越世仇湖人，獨居NBA史上第1。

力求在今日「關門」的塞爾提克，開賽就在頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)連拿6分，38歲老將霍弗德(Al Horford)飆進三分之下，打出9比2攻勢。背水一戰的獨行俠手感不佳，全隊開局9投僅1中，連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都到首節還剩7分02秒才首次得分，他完成了一記三分打。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍主戰中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)今日從左腿脛骨後肌腱脫臼的傷勢中復出，在首節最後6分49秒替補上陣，滿場波士頓球迷替他歡呼。達拉斯節末幾度追到1分差，不過布朗(Jaylen Brown)隨即暴扣提振塞爾提克士氣，豪瑟(Sam Hauser)與一哥坦圖(Jayson Tatum)接連抄截帶動快攻，綠衫軍1分鐘內打出9比0攻勢，拉開28比18、10分差距。

坦圖次節還剩7分08秒切入拋進高難度的二分並要到加罰，怒吼搥胸替自己喝采，完成三分打後，塞爾提克將比數改寫為46比31、15分差。獨行俠雙星準度持續低迷，唐西奇錯失兩罰、首節3投0中得分未開張的厄文再次投丟三分，不過達拉斯幾名角色球員及時跳出來止血。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯長人加福德(Daniel Gafford)與「金童保鑣」華盛頓(P.J. Washington)聯手上演空中接力灌籃，他連2次暴扣取分，華盛頓與「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)也在籃下搶分，將比數追近到39比48、9分差。

塞爾提克很快回敬一輪猛攻，布朗次節最後1分52秒飆進三分，隨後再助攻懷特(Derrick White)砍外線，將領先擴大到60比42、18分。從板凳出發的普理查德(Payton Pritchard)上半場終了前飆進50呎的壓哨超遠三分，他成為總決賽史上首位2度砍進30呎以上壓哨球的球員。

坦圖上半場拿下16分、9助攻且0失誤，個人季後賽總得分來到2695分，正式超越他一生的偶像布萊恩(Kobe Bryant)的2694分，登上27歲以下的季後賽得分王。

塞爾提克帶著21分領先進入下半場，第3節又以11比6的攻勢開局，持續保持大幅領先，團隊氣氛輕鬆，此節最後4分41秒，坦圖站上罰球線時，布朗打趣嘲笑懷特是「醜八怪」，懷特上半場為搶球，頭被獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)壓在地上，門牙因此斷裂。

前3節打完，綠衫軍保有86比67、19分領先。獨行俠末節只能做最後的掙扎，坦圖此節又連下11分，單場得分突破30大關，繳出31分、11助攻、8籃板和2抄截。達拉斯在最後2分37秒就將雙星換下場，厄文離場前一一與綠衫軍球員及主帥馬茲拉擁抱致意。塞爾提克最終就以4勝1敗在主場終結這個系列賽，贏得今年的總冠軍。

今年的塞爾提克與隊史前3支冠軍隊伍(2008、1986、1984年)一樣，在客場輸掉「關門戰」後，接著回到主場封王。這是繼2008年「GAP連線」皮爾斯(Paul Pierce)、賈奈特(Kevin Garnett)和艾倫(Ray Allen)率隊奪冠後，綠衫軍在苦等16年後再次捧起歐布萊恩金盃，並且超越湖人，獨居NBA史上最多冠球隊的頭銜。

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