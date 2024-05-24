台北大巨蛋舉辦經典賽資格賽　大聯盟：將會很快公布

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟今天宣布世界棒球經典賽將於2026年3月舉行，預賽4組的舉辦場地今天宣布，關於資格賽的消息也將在近期 公佈。台灣下屆要從資格賽打起。並且爭取在台北大巨蛋舉辦資格賽。

2023年經典賽各組前4名球隊、16支隊已獲得2026年經典賽參賽資格，預賽最後4支球隊將在2025年的資格賽中確定。

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台灣沒有爭取到2026年經典賽預賽主辦權，極力跟美國大聯盟爭辦資格賽，日前傳出大聯盟已經派代表場勘台北大巨蛋，有相當高機會在台北大巨蛋舉行。大聯盟表示，資格賽消息將很快公布。

由於台灣在2023年經典賽預賽分組最後一名，將與尼加拉瓜、巴西、阿根廷、西班牙、法國、巴基斯坦、德國、紐西蘭、南非和哥倫比亞都要打資格，爭取剩下4個打預賽的名額。

▲2026經典賽預賽比賽場地 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

2026年預賽4組比賽場地分別在日本東京巨蛋、休士頓的太空人主場美粒果球場(Minute Maid Park)、邁阿密馬林魚主場龍帝霸（LoanDepot）球場、以及波多黎各聖胡安席然畢松球場 (Hiram Bithorn Stadium)。

東京巨蛋和邁阿密的龍帝霸球場是在2023年經典賽之後，再次作為主辦地點，聖胡安的席然畢松球場則是2013年之後再舉辦經典賽，休士頓的美粒果球場是首次舉辦比賽。

第一輪分組預賽A組在波多黎各、B組在休士頓太空人球場、C組在日本東京巨蛋、D組在邁阿密馬林魚主場舉行，半決賽將在休士頓和邁阿密舉辦，冠軍戰在邁阿密的龍帝霸球場。

休士頓第一次舉辦經典賽比賽，太空人老闆克蘭（Jim Crane）表示：「我們很高興並榮幸首次舉辦世界棒球經典賽比賽。休士頓是一個國際城市，擁有最好的棒球迷，我們很自豪地歡迎來自世界各地的球迷來到美粒果球場觀看國際比賽。」