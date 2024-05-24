海盜「狀元郎」斯肯斯繳優質先發　無奈牛棚放火搞掉勝投

Bart Dart: Grand Slam Edition pic.twitter.com/SbXcHVeyWA — Pittsburgh Pirates (@Pirates) May 23, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

匹茲堡海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）今天（24日）先發面對舊金山巨人，繳出6局3次三振、1失分的優質先發，無奈因為牛棚「大放火」，終場海盜以6比7輸給巨人，斯肯斯勝投沒了、無關勝負。

斯肯斯本場主要依靠四縫線速球和變速球、伸卡球製造出局數，儘管讓巨人打出6支安打，但他能夠成功製造雙殺，也讓巨人無法串聯太多攻勢。

他表示，這場比賽變速球的狀態良好，製造了6次揮空，被擊出的8顆球中也有6次滾地球出局，「這是這個球種的特點。」斯肯斯表示，「這會讓打者擊出滾地球、軟弱擊球，我對此感到滿意。」

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本場比賽斯肯斯最快球速100.3英里（約161公里），4球達到100英里，僅製造3次三振和13次揮空，比起上場飆出101.2英里（約162.8公里），6局投球送出11次三振來說，狀態似乎沒有完全發揮。

捕手巴特（Joey Bart）也表示，「顯然，這不是他的最佳狀態。但如果你能在不是最佳狀態的情況下表現出那樣的表現，那麼肯定有進步的空間。」

斯肯斯表示，「我希望能多投一點，有幾局耗費球數比較多，但總會有這樣的比賽，我盡力了。」他用以93球，其中62顆好球，完成6局投球。

海盜靠著巴特滿貫全壘打，以及「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）陽春砲，在前6局以5比1領先；7局換上牛棚投手赫南德茲（Jose Hernandez），主投0.2局被敲1發全壘打失1分；斯特拉登（Hunter Stratton）接手投球並完成該局，跨局續投卻失掉5分，巨人靠著7、8局攻下6分，拿下比賽最後勝利。

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海盜牛棚目前5月份在62局中被打了45分（39分自責），防禦率5.66是國聯5月最差，海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）也直言，「這是個問題，我們的牛棚必須變得更好，我們昨天原本有5比1的領先，今天又有6比2的領先，我們必須變得更好，必須贏下這樣的比賽。」

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）繳出6局3K1失分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）