快訊／中職公告：無球團網羅黃勇傳　成為自由契約球員

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

前統一獅開除球員黃勇傳的合約讓渡在今天下午5點截止，中職公告期限內無任何球團提出申請，黃勇傳選手成為自由契約球員。

統一獅5月15日宣布，黃勇傳因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，但直到最後通牒日都未現身報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

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中職在16日公告，「統一7-ELEVEn獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，賽務部依規定於5月16日進行公告。其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為5月23日下午5點，特此公告。」

今天是黃勇傳合約讓渡最後一天，中職今天公告，「統一7-ELEVEn獅黃勇傳選手合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，黃勇傳選手成為自由契約球員。」

依中職規定，如果合約讓渡在期限內未獲得其他球團取得，黃勇傳視為被球團無條件釋出，取得自由契約球員身分，得與任何球團接觸議約。

黃勇傳昨天站出來公開說明，由於生活開銷大，個人財務處理不當，因此向民間借貸且跟前隊友借錢，目前債務約有212萬。他澄清債務跟賭博完全無關，是個人財務管理能力問題。

對於為什麼不回統一獅報到，黃勇傳表示，是害怕民間借貸債務追討，不敢再回去面對統一獅長官，因此才會選擇逃避，沒有回球隊。

黃勇傳想要再重回職棒打球，他表示，「不管之後有沒有這個機會，還是要讓大家知道所有事情經過，所以現在想法是證明給大家看，我還有心要繼續打棒球。」