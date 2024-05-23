海神冠軍教頭喬伊斯掌舵3年離隊　階段性任務完成返鄉陪家人

▲全家海神籃球隊總教練喬伊斯 。（圖／高雄全家海神隊提供）

記者歐建智／綜合報導

全家海神籃球隊於T1元年成軍就贏得總冠軍，連續兩年面對球員受傷的挑戰，卻堅持永不放棄的信念。在高雄市民、球員的努力與神隊友的全力支持下，總教練喬伊斯帶領的教練團功不可沒。喬伊斯總教練表示，階段性任務已經完成，決定返鄉休息陪伴家人。

海神隊執行長李偉誠（Wilson）表示，感謝喬伊斯總教練過去三年來為球隊的付出，他的離開是一項重大變革，但球隊也是時候做出改變。他強調，喬伊斯總教練仍會在球隊需要時，給予指引與建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬伊斯表示，「高雄全家海神隊球員都令我引以為傲，他們對於我所有戰術精髓都非常熟悉，並且從未有任何球員在任何時刻，讓我感受到鬆懈。」

他說，「對於一支如此成熟的球隊，要再成長需要的不僅僅是穩定，強烈刺激同樣不可或缺。希望未來的海神能保持自己的DNA，再度激發出全新浪濤。」

喬伊斯對於這三年的點點滴滴充滿感謝與祝福，他感謝球團全然信任，「讓我義無反顧地在這支球隊傾注所有心力，球員用認真的態度訓練還有場上的毅力回應更使我十分欣慰。」

他也對海神球迷跟高雄巨蛋一年比一年更多的熱情與支援，毫無疑問地必須致上最高的敬意，「執教高雄全家海神隊是我所珍愛且永生難忘的美好旅程，能與全體隊職員共事深感榮幸，也希望球隊未完的航程能朝向總冠軍再次前行。」