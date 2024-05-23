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周自從＆MyBro、宝島材料行　8日桃猿動紫趴獻唱不一樣曲風

▲「周自從&amp;MyBro大樂隊」跟「宝島材料行」在8日樂天桃猿動紫趴賽後獻唱 。（圖／樂天桃猿提供）

▲「周自從&MyBro大樂隊」跟「宝島材料行」在8日樂天桃猿動紫趴賽後獻唱 。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿「KKBOX動紫趴」將於6月7、8、9日在桃園棒球場舉行，6月8日找來2024年度主題曲《BREAKTHROUGH》的原唱「周自從&MyBro大樂隊」賽後獻唱，並加碼攜手「宝島材料行」一起帶給球迷不一樣的體驗。

周自從&MyBro大樂隊在2023年首度為樂天桃猿年度主題曲獻聲，今年他們以球隊年度口號「突破」為主題，打造出全新的年度主題曲《BREAKTHROUGH》，創作風格也突破過往，融入了些微的東洋風，並加上了饒舌元素，受到球迷們歡迎。

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周自從在2022年推出首張個人台語創作專輯「自從彼時陣」，入圍第34屆金曲獎最佳台語男歌手獎。他雖然年近不惑，但反動的心從未停止，不斷挑戰自我，用歌聲和台語，細細描繪出人生路上的點點滴滴。

「宝島材料行」在2020年創團，音樂風格取材自1980年代的日本City Pop，結合了Funk、Disco等音樂元素，並以中英台三語創作。他們的台語饒舌和豐富的律動感，以及勾人的弦律，將復古情懷化作了城市流行。

關鍵字： 中職棒球

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