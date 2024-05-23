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登山好手林士懿成功登頂聖母峰　讓世界看見台灣

▲台灣登山家林士懿成功登頂聖母峰。（圖／林士懿提供）

▲台灣登山家林士懿成功登頂聖母峰。（圖／林士懿提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣登山家林士懿成功登頂聖母峰，並在基地營開設全球最高的電影院，與來自世界各地的登山者分享《看見台灣》電影，讓全球看見台灣。林士懿今年初在台灣的玉山群峰進行海拔適應，4月22日飛抵尼泊爾進行訓練，5月15日聖母峰出現適合攀登天氣的窗口期，正式進行歷時六天的攻頂過程，最終成功登頂。

林士懿在攀登過程中，克服了昆布冰川、洛子壁、希拉里台階等困難地形，以及高海拔低氧環境、暴雪和大風等重重障礙。他表示，這次攀登聖母峰不僅是對自己勇氣與實力的挑戰，也想讓世界看見台灣。

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此次林士懿與「看見。齊柏林基金會」公益合作，在聖母峰基地營開展全世界最高的電影院，與來自世界各地的登山好手們，分享齊柏林導演的《看見台灣》，讓更多不分國籍的人、可以跨過語言「看見台灣」，認識擁有268座高度超過3,000公尺以上山峰的寶島。

同時，林士懿也在聖母峰基地營舉辦了《看見台灣》攝影展，展出齊柏林導演珍貴的臺灣空拍照。許多來自世界各國的登山家透過電影與攝影紀錄，感佩臺灣擁有非常美麗的天然資源，透過林士懿的說明與介紹，也對臺灣產生相當深的記憶及認同感。

此外，林士懿在登頂的過程中也同時進行冰川影像的紀錄，讓民眾得以透過記錄，理解高山冰原的變動，以及人類身處的地球正面臨的挑戰。他表示，回台後將陸續規劃，期待影像紀錄未來在台灣展出時，能讓台灣民眾可以第一線關注到全球暖化的議題。

關鍵字： 林士懿聖母峰登山

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