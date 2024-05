37歲生日最大禮　喬科維奇直落二奪生涯第1100勝

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)在今天(23日)日內瓦網賽16強中以兩個6比3擊敗德國選手漢夫曼(Yannick Hanfmann),勇奪職業生涯第1100勝的同時也送給自己37歲最棒的生日禮物,賽後ATP官方也為喬帥準備生日蛋糕,而喬帥也不吝嗇的與球童、保安分享,展現球王大氣。

To celebrate the @DjokerNole's latest milestone, we've combed through his history to pick out one memorable match from each century of wins, from his first 100 (2004-07) through to his most recent 100 (2022-24).



Read more