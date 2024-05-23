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37歲生日最大禮　喬科維奇直落二奪生涯第1100勝

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在今天（23日）日內瓦網賽16強中以兩個6比3擊敗德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann），勇奪職業生涯第1100勝的同時也送給自己37歲最棒的生日禮物，賽後ATP官方也為喬帥準備生日蛋糕，而喬帥也不吝嗇的與球童、保安分享，展現球王大氣。

今年一冠難求的喬科維奇，上週在羅馬大師賽不敵塔比洛（Alejandro Tabilo）止步32強，在法網開打前喬科維奇報名日內瓦網賽調整身手，面對德國老將漢夫曼，首盤喬科維奇在5比3領先後化解五個破發點才拿下第一盤，次盤雖然開局0比3落後，但他馬上恢復狀態，在關鍵第4局救回破發點並成功守住，接著連拿6局沒有再給漢夫曼反撲機會，終場喬帥耗費89分鐘後就以直落二收下勝利。

賽後全場球迷齊唱生日快樂歌為喬科維奇獻上祝福，「我很感動，很高興可以在這特別的一天贏球，」喬科維奇說道，今天沒有拿下勝利的話生日這天的感受必定有所不同。「我非常感謝所有出來支持我的人，也感謝你們的生日歌，這對我來說非常特別」。

收下這場勝利後，喬科維奇職業生涯勝場數來到1100場，在公開化年代男子網壇僅次於康諾斯（Jimmy Connors）1274勝和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）1251勝。而喬帥1100勝218敗、勝率83.5%，則是史上第一。

關鍵字： ATP喬科維奇日內瓦網賽

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