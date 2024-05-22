玉山盃／4主力將參加中職選秀　台東縣目標連2年四強

▲台東縣隊由東大體中代表。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年台東縣在玉山盃四強賽擊敗勁敵新北市勇闖冠軍戰，創下隊史最佳成績，今年陣容大變動，仍有4位核心人物王宇翔、馬承恩、陽黃柏憲、劉曜豪在內，由他們領軍拚四強，他們也將參加中職選秀，盼能透過玉山盃的舞台，受到球探關注。

台東縣由東大體中代表出征，陣中馬承恩、陳世展、李育朋、王宇翔等4位主力，是去年亞軍班底，馬承恩擁有長程火力，「東體潛水艇」陳世展功能性角色，總教練陳峰岳表示，「我們球隊投手中，左投、下勾，速球派都有，投手陣容滿多類型投手，調度上短期上都會很好用。」

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李育朋本屆玉山盃以先發為主，年初木棒聯賽腳踝受傷而造成球速下滑，不過透過U18東岸聯盟與王貞治盃兩項賽事狀態調整回手感。王宇翔最快球速149至150公里，過去就已經受到職棒球團矚目，先發、中繼兩頭跑，教練團為了讓他專心備戰玉山盃，未報名王貞治盃，盼能發揮潛力。

此外，投手陣中黃宇昇、陽宇都是目前正在培養的潛力新星，黃宇昇為側投，球速達到140公里，至於高三的陳培安過往是鋁棒組成員，第一次打玉山盃，教練團會視狀況調整他的角色。

台東縣的棒次打序會稍作調整，由於主力強打林浩震、黃柏元超齡，將仰賴黃靖哲、許庭愷、林宗賓等頂替戰力，總教練陳峰岳指出，他們都有中長程火力，也希望往後能成為主力。隊長林泊廷是團隊中的開心果，除了做好自己工作，也希望他能在場上鼓勵隊友。這將是他高中生涯最後一次比賽，期待能在中心打線發揮。

主戰捕手劉曜豪與外野手陽黃柏憲都會參加選秀，陳峰岳指出，劉曜豪從本壘傳到二壘兩秒內水準，比賽時也很專注在球場上，有掌控球賽能力，用鬥志與拼勁感染隊友。陽黃柏憲則是「不動第二棒」，按照近期棒球第二棒強攻的趨勢，他有能力一棒將前面打者送回來，也具備助攻能力，例如短打及打帶跑，擊球落點屬於廣角類型，身形較為瘦高，運動能力不錯，有腳程。

去年拿到亞軍的隊史佳績後，台東縣今年也將目標放在四強，陳峰岳表示，「在台東與其他球隊比賽的機會較少，只能靠隊內比賽模擬實戰。去年入選U18培訓隊的台東縣球員，很可惜都沒有被選進正式名單，因此期待今年能有更多人入選培訓隊拚正選名單。」