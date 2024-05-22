運動雲

>

玉山盃／4主力將參加中職選秀　台東縣目標連2年四強

▲▼台東縣隊由東大體中代表。（圖／球隊提供）

▲台東縣隊由東大體中代表。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年台東縣在玉山盃四強賽擊敗勁敵新北市勇闖冠軍戰，創下隊史最佳成績，今年陣容大變動，仍有4位核心人物王宇翔、馬承恩、陽黃柏憲、劉曜豪在內，由他們領軍拚四強，他們也將參加中職選秀，盼能透過玉山盃的舞台，受到球探關注。

台東縣由東大體中代表出征，陣中馬承恩、陳世展、李育朋、王宇翔等4位主力，是去年亞軍班底，馬承恩擁有長程火力，「東體潛水艇」陳世展功能性角色，總教練陳峰岳表示，「我們球隊投手中，左投、下勾，速球派都有，投手陣容滿多類型投手，調度上短期上都會很好用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李育朋本屆玉山盃以先發為主，年初木棒聯賽腳踝受傷而造成球速下滑，不過透過U18東岸聯盟與王貞治盃兩項賽事狀態調整回手感。王宇翔最快球速149至150公里，過去就已經受到職棒球團矚目，先發、中繼兩頭跑，教練團為了讓他專心備戰玉山盃，未報名王貞治盃，盼能發揮潛力。

此外，投手陣中黃宇昇、陽宇都是目前正在培養的潛力新星，黃宇昇為側投，球速達到140公里，至於高三的陳培安過往是鋁棒組成員，第一次打玉山盃，教練團會視狀況調整他的角色。

台東縣的棒次打序會稍作調整，由於主力強打林浩震、黃柏元超齡，將仰賴黃靖哲、許庭愷、林宗賓等頂替戰力，總教練陳峰岳指出，他們都有中長程火力，也希望往後能成為主力。隊長林泊廷是團隊中的開心果，除了做好自己工作，也希望他能在場上鼓勵隊友。這將是他高中生涯最後一次比賽，期待能在中心打線發揮。

主戰捕手劉曜豪與外野手陽黃柏憲都會參加選秀，陳峰岳指出，劉曜豪從本壘傳到二壘兩秒內水準，比賽時也很專注在球場上，有掌控球賽能力，用鬥志與拼勁感染隊友。陽黃柏憲則是「不動第二棒」，按照近期棒球第二棒強攻的趨勢，他有能力一棒將前面打者送回來，也具備助攻能力，例如短打及打帶跑，擊球落點屬於廣角類型，身形較為瘦高，運動能力不錯，有腳程。

去年拿到亞軍的隊史佳績後，台東縣今年也將目標放在四強，陳峰岳表示，「在台東與其他球隊比賽的機會較少，只能靠隊內比賽模擬實戰。去年入選U18培訓隊的台東縣球員，很可惜都沒有被選進正式名單，因此期待今年能有更多人入選培訓隊拚正選名單。」

關鍵字： 台東縣玉山盃棒球中職選秀賽事

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366