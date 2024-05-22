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華南金控盃少棒賽、青少棒賽即將開打　爭U12、U15組訓權

▲「113年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」祈福儀式。（圖／中華棒協提供）

▲「113年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」祈福儀式。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽將於5月25日至6月2日在臺南亞太國際棒球訓練中心舉行，並於6月8日至6月16日在新北市三重棒球場舉行。賽事的目標是爭取出賽2024年在日本舉辦的第11屆BFA U12亞洲少棒錦標賽，以及在哥倫比亞舉辦的2024年第6屆WBSC U15世界盃青少棒錦標賽。

中華棒協與華南金控於5月22日在華南銀行總行大樓舉辦賽事宣傳記者會，並邀請來自全國各縣市的參賽代表球員走上「國道一號」紅地毯進場。中華棒協副理事長林華韋感謝華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，並公開表揚並致贈感謝狀。

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華南金融集團董事長張雲鵬表示，選擇基層棒球作為「一球圓一夢」計畫的主軸，是因為社會各界對於基層棒球的關注相對較少。該集團為了讓國內基層棒球健全發展，冠名贊助全國少棒、青少棒比賽、贊助世界盃少棒比賽、舉辦棒球訓練營、捐贈球具給偏鄉球隊，以及支持社區棒球比賽。

本次華南金控盃少棒及青少棒賽事，八強戰起即提供比賽直播服務，轉播日期分別為：少棒5月30日至6月2日、青少棒6月13日至16日。觀眾可以在愛爾達電視頻道、緯來精采台、Hami Video、Getwin Sport YouTube及twitch等網路收視平台收看。

關鍵字： 棒球賽事少棒青少棒華南金控

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