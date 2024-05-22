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最後一舞？納達爾現身練球6000人爭睹　打不打法網明揭曉

▲▼西班牙蠻牛納達爾。（圖／路透）

▲西班牙蠻牛納達爾。（圖／路透，下同）

文／中央社

網球名將納達爾昨天現身法國公開賽球場練球，今年參賽與否23日大會抽籤時即可揭曉。他將帶著14度封王的紀錄告別征戰19年的法網，由於傷痛纏身，想再添冠的可能性微乎其微。

這位偉大的西班牙人至今拿過22次大滿貫賽冠軍，一度位居球王的納達爾（Rafael Nadal）目前世界排名276，去年1月以來，因為臀部受傷和肌肉撕裂，只打了15場比賽。

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他生涯傷痛不斷，至今共缺席12場大滿貫賽事，2024年法網是否會成為他生涯缺席的第13場大滿貫賽事，23日下午大會抽籤時就會揭曉。

▲▼西班牙蠻牛納達爾。（圖／路透）

納達爾上週在羅馬大師賽第2輪出局後表示：「我要是覺得自己可以全力以赴，我會參賽。」

「如果全力以赴還贏不了，我可以接受，但我不想在知道自己毫無機會的情況下走上球場，如果有0.01%的機會，我就會想試試看。」

除了在法網14度封王，納達爾法網更擁有112勝3敗的驚人戰績，其中兩敗是輸給宿敵喬科維奇（Novak Djokovic）。

他也非常受到球迷歡迎。昨天他在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的中央球場（Court Philippe Chatrier ）練球時，估計有6000人到場觀看，不少人高呼他的名字。

▲▼西班牙蠻牛納達爾。（圖／路透）

納達爾的教練莫亞（Carlos Moya）在最近的馬德里公開賽說道：「我們得好好珍惜他還在球場的時光，仔細觀察，還要知道類似的事情不太可能再次發生。」

「我自己的話，以前他走進球場或離開球場時，我都不在場上，但今年我會，因為我喜歡看到他走進球場時，大家對他展現的喜愛。」

▲▼西班牙蠻牛納達爾。（圖／路透）

關鍵字： 網球蠻牛納達爾西班牙法網

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