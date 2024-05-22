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黃勇傳1／3簽約金在信託！工會：盡可能協助　經紀公司違規

記者歐建智／綜合報導

針對前統一獅球員黃勇傳欠債200萬，而他的簽約金有三分之一是放在球員工會作為防賭信託基金，球員工會發聲明表示，工會盡可能協助選手釐清並找到解決方案。而黃勇傳的新經紀公司並未獲得認證，工會將事實依據裁罰。

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

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黃勇傳在今年5月3日以須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，一直沒有現身，統一獅以違反公司內部紀律決定開除。

今天黃勇傳現身公開說明，目前向民間借貸以及跟前隊友借錢，欠債約212萬。黃勇傳的簽約金500萬元，去年已向球隊拿回分期付款簽約金，而簽約金的三分之一繳交工會當做防賭信託基金之用。

經紀公司蜂巢行銷顧問表示，工會提醒要釐清債務，必要時會提供協助，但目前還未收到回應，因為債務還在釐清中。

球員工會發聲明澄清，簽約金三分之一是交給聯盟當做防賭信託基金，而非給工會。

工會也說明，黃勇傳在17日通知前經紀公司躍樂運動行銷解約，依規定球員要跟經紀公司解約必須在7天前告知，目前黃勇傳的經紀約還在躍樂運動行銷，蜂巢行銷顧問在未知會工會及前經紀公司之下，與黃勇傳簽約有違規定。此外，蜂巢行銷顧問也非工會認識的經紀公司。

球員工會聲明如下：

1.黃勇傳選手於本 (113) 年5月17日通知工會其與躍樂運動行銷股份有限公司解約，依照現行《職業棒球選手經紀契約》規範，解約應於5月23日方得生效；又由於選手提出解約時未提出經紀單位違反合約事由，工會將協助契約雙方確認有無違約情事，以判斷選手是否仍應依約給付佣金。

2.本會2024年度認證公告申請期間為2月29日至3月8日，並於3月29日前，數次主動提醒未完成認證手續之經紀單位配合作業。惟蜂巢行銷顧問有限公司直至5月6日公告「年度受認證名單」後才要求後補認證，至今猶處於審查行政作業程序中，非屬本年度取得認證之經紀單位。故依本會與中職聯盟暨所屬球團於去 (112) 年11月23日共識，該公司於前述作業完成前，尚無法代表中職球員向球團執行經紀業務。

3.蜂巢行銷顧問有限公司於未通知本會及黃勇傳選手原經紀所屬公司狀況下從事招募行為於前，又已於5月21日代表選手參與會議並辦理記者會於後，顯有違反《職業棒球選手經紀人規章》第二十六條第一項規定之虞。另查該公司於5月22日記者會中發表關於信託及工會之言論與事實有所出入，未符同規章第十五條善盡善良管理人之注意及忠實義務之核心價值。

4.秉持對會員服務核心精神，針對為黃勇傳選手提供法務、財務暨職涯規劃諮詢部分，工會將持續與選手保持聯繫，盡可能協助選手釐清並找到解決方案；另針對經紀公司執業行為部分，工會將持續調查具體事證，就事實依據《職業棒球選手經紀人規章》之違規裁罰基準辦理。

關鍵字： 中職棒球

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