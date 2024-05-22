運動雲

>

黃勇傳想回職棒但無球隊接觸　放棄8萬月薪暫做板模工人

記者歐建智／新北報導

前統一獅球員黃勇傳因處理個人債務，逾期未歸隊，遭到統一獅開除，今天公開站出來說明且道歉，想要再重回職棒但目前無球隊接觸，而放棄月薪8萬元的職棒球員薪水，暫時跟著岳父在做板模工作。

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃勇傳因請假處理個人財務借貸事宜，在統一獅要求的練球日仍未報到，統一獅在15日以嚴重違反公司內部紀律，依規定以開除，但仍給予其離隊同意書。

今天黃勇傳站出來說明，由於生活開銷大，個人財務處理不當，因此向民間借貸且跟前隊友借錢，目前債務約有212萬。他澄清債務跟賭博完全無關，是個人財務管理能力問題。

對於為什麼不回統一獅報到，黃勇傳表示，是害怕民間借貸債務追討，不敢再回去面對統一獅長官，因此才會選擇逃避，沒有回球隊。

黃勇傳想要再重回職棒打球，他表示，「不管之後有沒有這個機會，還是要讓大家知道所有事情經過，所以現在想法是證明給大家看，我還有心要繼續打棒球。」

目前並沒有任何球隊接觸黃勇傳。中華職棒聯盟在16日公告，統一獅提出黃勇傳合約讓渡申請，其他球團可以在5月23日下午5點前取得黃勇傳讓渡合約。

被開除後黃勇傳失去月薪8萬元的職棒球員工作，目前跟著岳父做板模，他表示，自己有心要還債，不管之後能否打球，都會努力工作把錢還清，並管控財務。

黃勇傳今年月薪調整到8萬元，他表示，2月開始在台南租屋，房租2.7萬元，而車貸有1.5萬，加上自己跟老婆及2個小孩的生活開銷，花費上都買最好的東西，才會月薪不夠花。

關鍵字： 中職棒球黃勇傳影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366