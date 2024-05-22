黃勇傳想回職棒但無球隊接觸　放棄8萬月薪暫做板模工人

記者歐建智／新北報導

前統一獅球員黃勇傳因處理個人債務，逾期未歸隊，遭到統一獅開除，今天公開站出來說明且道歉，想要再重回職棒但目前無球隊接觸，而放棄月薪8萬元的職棒球員薪水，暫時跟著岳父在做板模工作。

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

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黃勇傳因請假處理個人財務借貸事宜，在統一獅要求的練球日仍未報到，統一獅在15日以嚴重違反公司內部紀律，依規定以開除，但仍給予其離隊同意書。

今天黃勇傳站出來說明，由於生活開銷大，個人財務處理不當，因此向民間借貸且跟前隊友借錢，目前債務約有212萬。他澄清債務跟賭博完全無關，是個人財務管理能力問題。

對於為什麼不回統一獅報到，黃勇傳表示，是害怕民間借貸債務追討，不敢再回去面對統一獅長官，因此才會選擇逃避，沒有回球隊。

黃勇傳想要再重回職棒打球，他表示，「不管之後有沒有這個機會，還是要讓大家知道所有事情經過，所以現在想法是證明給大家看，我還有心要繼續打棒球。」

目前並沒有任何球隊接觸黃勇傳。中華職棒聯盟在16日公告，統一獅提出黃勇傳合約讓渡申請，其他球團可以在5月23日下午5點前取得黃勇傳讓渡合約。

被開除後黃勇傳失去月薪8萬元的職棒球員工作，目前跟著岳父做板模，他表示，自己有心要還債，不管之後能否打球，都會努力工作把錢還清，並管控財務。

黃勇傳今年月薪調整到8萬元，他表示，2月開始在台南租屋，房租2.7萬元，而車貸有1.5萬，加上自己跟老婆及2個小孩的生活開銷，花費上都買最好的東西，才會月薪不夠花。