快訊／前獅隊黃勇傳現身鞠躬道歉　澄清212萬債務與賭博無關

▲前獅隊黃勇傳。（圖／記者歐建智攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周因違反紀律問題，遭到獅隊開除，他在22日公開說明並證明債務與賭博無關。

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黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，並在5月3日起向球隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身。因此獅隊以違反公司內部紀律決定開除。

針對個人財務借貸事宜，黃勇傳表示，「我做錯一些事情，來到這裡向各位媒體說明。會跟民間借貸是財務處理不當，每個月花3萬元在台南租房子，且花費上都買最好的東西，今天我有帶信用卡帳單給大家看，對不起統一獅球團，一再給我機會。」

黃勇傳說明借貸經過，「目前債務是212萬，民間借貸和前隊友借的錢，我會分期一一還清，當然也會歸還應該付給經紀公司的錢，有些借據的借款，正在請警方釐清。我想再次跟大家說對不起，特別是統一獅蘇領隊、餅總，標哥，你們想要幫我，最後卻逃避。」

事情爆發後黃勇傳也與家人說明事情經過，他表示，「只有在這時候感受家人可貴，沒有負擔太多家裡，還亂花錢，不管之後能否打球，都會努力工作把錢還清，並管控財務管理。」

黃勇傳表示，「不管之後有沒有這個機會，還是要讓大家知道所有事情經過，所以現在想法是證明給大家看，我還有心要繼續打棒球。」

黃勇傳澄清債務與賭博無關，「被統一獅開除期間，網路上有些新聞報導，我想要回來澄清，很多都說債務跟賭博有關，我想要澄清跟賭博完全無關，是個人財務管理能力問題，藉由這個機會跟各位媒體及球團知道，跟賭博完全無關。」