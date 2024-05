本季持續迷航　小熊先發韓崔克斯遭調離先發

▲韓崔克斯(Kyle Hendricks)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(22日)芝加哥小熊隊宣布,將本季狀態不盡理想的先發投手韓崔克斯(Kyle Hendricks)移出先發輪值,韓崔克斯今年表現可以說是糟糕透頂,先發7場不僅一勝難求還有4敗,在30.2局的投球局數中被狂敲50支安打,防禦率高達10.57,大走鐘的表現讓總教練康索(Craig Counsell)暫時將他調離先發輪值,前往牛棚調整狀態。

Kyle Hendricks is out of the Cubs' rotation. pic.twitter.com/U6TquAiXkm

韓崔克斯在台灣時間4月23日因腰部拉傷進入了15天的傷兵名單,缺席了近三週的時間,上一場先發是台灣時間5月18日對陣海盜,僅投4.2局被打出11支安打、7分自責分,終場小熊以3比9輸給海盜,韓崔克斯黯然吞下開季4連敗。

韓崔克斯一直都是大聯盟近年來控球派代表,雖然直球均速只有86.9英里,但過去總能藉由精準控球宰制聯盟打者,其中2016年繳出16勝8敗,防禦率僅2.13的好成績。但近年來整體壓制力下滑,今年主要三種球種被打擊率更是都超過3成。

Cubs president of baseball operations Jed Hoyer and manager Craig Counsell on the decision to move Kyle Hendricks to the bullpen for the time being pic.twitter.com/LMWVhxFZAL