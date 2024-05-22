本季持續迷航　小熊先發韓崔克斯遭調離先發

▲韓崔克斯（Kyle Hendricks）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（22日）芝加哥小熊隊宣布，將本季狀態不盡理想的先發投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）移出先發輪值，韓崔克斯今年表現可以說是糟糕透頂，先發7場不僅一勝難求還有4敗，在30.2局的投球局數中被狂敲50支安打，防禦率高達10.57，大走鐘的表現讓總教練康索（Craig Counsell）暫時將他調離先發輪值，前往牛棚調整狀態。

Kyle Hendricks is out of the Cubs' rotation. pic.twitter.com/U6TquAiXkm [廣告]請繼續往下閱讀... May 21, 2024

韓崔克斯在台灣時間4月23日因腰部拉傷進入了15天的傷兵名單，缺席了近三週的時間，上一場先發是台灣時間5月18日對陣海盜，僅投4.2局被打出11支安打、7分自責分，終場小熊以3比9輸給海盜，韓崔克斯黯然吞下開季4連敗。

韓崔克斯一直都是大聯盟近年來控球派代表，雖然直球均速只有86.9英里，但過去總能藉由精準控球宰制聯盟打者，其中2016年繳出16勝8敗，防禦率僅2.13的好成績。但近年來整體壓制力下滑，今年主要三種球種被打擊率更是都超過3成。

Cubs president of baseball operations Jed Hoyer and manager Craig Counsell on the decision to move Kyle Hendricks to the bullpen for the time being pic.twitter.com/LMWVhxFZAL — Ryan Herrera (@ryan_a_herrera) May 21, 2024

總教練康索表示，目前球隊的投手戰力吃緊，傷兵名單中有8名投手，在這段時間需要可以吃局數的投手，「我們的目標仍然是讓韓崔克斯走上正軌並讓他回到輪換陣容中，這絕對是我想做的事。」