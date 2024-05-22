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勇士不該再圍繞柯瑞建隊？NBA高層建議網羅「老鷹全明星」接班

▲▼勇士柯瑞、老鷹莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、老鷹莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏面臨陣容重整的難題，灣區節目主持人斯坦梅茨(Matt Steinmetz)直言，陣中一哥柯瑞(Stephen Curry)已經36歲，不該再把圍繞他建隊視為首要目標，應該尋找年輕的「基石」。一位西區高層人士也建議，勇士可以考慮網羅老鷹全明星後衛莫瑞(Dejounte Murray)來接班。

這10多年來，柯瑞就是勇士的體系，他替灣區帶來4座總冠軍，灣區節目主持人斯坦梅茨卻說，勇士不該繼續將「圍繞柯瑞建隊」奉為聖旨，「他已經36歲了，你打算圍繞他建設什麼呢？他3到4年後可能不會在這裡了。你應該圍繞年輕球員建隊，而不是一個36歲的人。」

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▲▼老鷹莫瑞。（圖／VCG）

▲老鷹莫瑞。（圖／VCG）

一位不願具名的西區高層人士也有類似觀點，他接受《Heavy.com》記者德凡尼(Sean Deveney)訪問時表示，「沒人能取代柯瑞，但這支球隊需要考慮每個可能的選項，問自己『誰能成為柯瑞的替代者？』」並點名勇士可以考慮網羅27歲的老鷹全明星後衛莫瑞。

「如果你能補進莫瑞，你就有一個控球後衛，可以供你使用5到10年，這是替代柯瑞的一個開始。」

▲▼勇士柯瑞、老鷹莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

這位高層人士指出，在所有可能透過交易得到的球員中，莫瑞是比較符合現實的目標，他的薪水不高，下季的薪資為2450萬美元，遠低於湯普森(Klay Thompson)本季4320萬美元的年薪，「可以把他放在保羅(Chris Paul)的位置上。放棄兩個首輪選秀權，就能提升防守，又有一位得分手，獲得一個有用的球員。」

「他身高6呎5吋，可以防守3個位置，投籃能力也還可以，而且他不會讓你破產。」這位西區高層人士如此說道。

27歲的莫瑞本季場均能砍生涯新高的22.5分，另有6.4助攻和5.3籃板。

關鍵字： NBA勇士柯瑞老鷹莫瑞

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