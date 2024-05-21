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湖人挖米歇爾組3巨頭恐泡湯　美媒：騎士老闆絕不會幫詹皇

▲▼湖人記者布哈報導，湖人頭號引援目標從楊恩變成米歇爾。（圖／翻攝自X／Lakers Daily）

▲湖人記者布哈報導，湖人頭號引援目標是米歇爾。（圖／翻攝自X／Lakers Daily）

記者游郁香／綜合報導

騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)被點名是湖人頭號引援目標，但資深NBA記者阿米克(Sam Amico)披露，騎士老闆吉伯特(Dan Gilbert)絕對不會把米歇爾交易到湖人。一位消息來源直言，認為吉伯特會「幫助」詹姆斯(LeBron James)的想法很可笑。

本季場均能砍26.6分、5.1籃板和6.1助攻的米歇爾，率騎士拿下48勝34敗取得東區第4種子，並在季後賽首輪搶七戰淘汰「最強黑馬」魔術，這是克里夫蘭自1993年以來，在沒有詹姆斯的情況下，贏得的第一個季後賽系列賽。

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身為聯盟最頂級得分手之一，米歇爾身上的5年合約還剩2年，2025-26賽季是價值3700萬美元的球員選項，他今夏就有資格提前續約4年，騎士預計開出2億美元起跳的頂薪留人。不過若是他不願續約，克里夫蘭可能會考慮在他明年能跳脫合約前交易他，避免白白失去當家球星。

▲▼騎士當家球星蜘蛛人米歇爾 。（圖／VCG）

▲騎士當家球星蜘蛛人米歇爾 。（圖／VCG）

湖人隨隊記者布哈(Jovan Buha)日前報導，米歇爾是湖人今夏的頭號引援目標，但據《Hoops Wire》記者阿米克取得的消息，騎士老闆吉伯特絕對不會把米歇爾交易到湖人。

儘管吉伯特和詹姆斯的關係好轉，但一位消息來源直言，認為吉伯特會把米歇爾送到洛城幫助詹皇的想法很可笑。

除了湖人之外，熱火、籃網、鵜鶘、火箭、灰熊等隊也都傳出有意招攬米歇爾。《Hoops Wire》指出，若決定與米歇爾分道揚鑣，騎士將在交易中尋求多個選秀權和一至兩名有潛力成為明星的年輕球員，例如要求邁阿密給出「英雄哥」希洛(Tyler Herro)、剛入選年度最佳新秀陣容的「飄髮哥」小賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)等作為回報。

▲▼魔術班凱羅、華格納；騎士米歇爾、莫布利。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇米歇爾騎士

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