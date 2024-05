灰狼搶七戰20分大逆轉晉級NBA西冠　粉碎金塊2連霸美夢

▲灰狼唐斯、金塊約基奇。(圖/VCG)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍金塊G6慘輸45分被逼入搶七,今(20)日回到主場進行生死戰,一度領先達20分,未料下半場全面熄火,明尼蘇達展開絕地大反攻,主戰長人唐斯、戈貝爾和里德攜手搶分,「蟻人」艾德華茲也一掃前2節7投1中的低迷手感,在終場前3分07秒砍進關鍵三分,率隊拉開10分差,灰狼終場以98比90晉級苦等20年的西區冠軍賽。

原本就帶著小腿傷勢拚戰的金塊主控莫瑞(Jamal Murray),G6又撞傷右手肘,整場18投僅4中,經過2天休養後,他G7重拾火力,上半場15投8中橫掃24分,命中率達到53.3%,包辦3顆三分球;丹佛MVP約基奇(Nikola Jokic)也高效攻下13分、15籃板和5助攻。

▲金塊莫瑞。(圖/VCG)

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)遭到嚴密包夾,前2節7投1中僅拿4分,3次三分出手都落空;資深主控康利(Mike Conley)也是7投1中;替補後衛亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)5投0中,明尼蘇達後衛群手感低迷。不過「蟻人」本季上半場得分低於5分時,灰狼仍取得7勝1敗。

▲灰狼唐斯、金塊約基奇。(圖/VCG)

灰狼一度追近到5分差,但金塊以一波19比9的猛攻結束第2節,拉開53比38、15分領先。根據統計,搶七戰半場領先15分以上的球隊,戰績為21勝0敗。

Mike Conley with pump-fake then drills three to beat the shot clock pic.twitter.com/pWd8ku8sx4