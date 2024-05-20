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灰狼搶七戰20分大逆轉晉級NBA西冠　粉碎金塊2連霸美夢

▲▼灰狼艾德華茲、唐斯；金塊約基奇、莫瑞。（圖／VCG））

▲灰狼唐斯、金塊約基奇。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍金塊G6慘輸45分被逼入搶七，今(20)日回到主場進行生死戰，一度領先達20分，未料下半場全面熄火，明尼蘇達展開絕地大反攻，主戰長人唐斯、戈貝爾和里德攜手搶分，「蟻人」艾德華茲也一掃前2節7投1中的低迷手感，在終場前3分07秒砍進關鍵三分，率隊拉開10分差，灰狼終場以98比90晉級苦等20年的西區冠軍賽。

原本就帶著小腿傷勢拚戰的金塊主控莫瑞(Jamal Murray)，G6又撞傷右手肘，整場18投僅4中，經過2天休養後，他G7重拾火力，上半場15投8中橫掃24分，命中率達到53.3%，包辦3顆三分球；丹佛MVP約基奇(Nikola Jokic)也高效攻下13分、15籃板和5助攻。

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▲▼金塊約基奇、莫瑞、灰狼蟻人艾德華茲。（圖／VCG）

▲金塊莫瑞。（圖／VCG）

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)遭到嚴密包夾，前2節7投1中僅拿4分，3次三分出手都落空；資深主控康利(Mike Conley)也是7投1中；替補後衛亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)5投0中，明尼蘇達後衛群手感低迷。不過「蟻人」本季上半場得分低於5分時，灰狼仍取得7勝1敗。

▲▼金塊約基奇、莫瑞、灰狼蟻人艾德華茲。（圖／VCG）

▲灰狼唐斯、金塊約基奇。（圖／VCG）

灰狼一度追近到5分差，但金塊以一波19比9的猛攻結束第2節，拉開53比38、15分領先。根據統計，搶七戰半場領先15分以上的球隊，戰績為21勝0敗。

最多落後20分的灰狼，第3節展開絕地大反攻，一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)挺身追分，麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)與康利連續飆進三分，加上唐斯成功抄走約基奇的球，「蟻人」快攻暴扣得手，一波19比3反擊，將比數逼近到57比61。

隨後唐斯兩罰俱中，持續逼近比數，金塊一哥約基奇試圖穩定軍心，不過「蟻人」最後30.2秒又來了一記暴扣，再砍後撤三分，灰狼追到66比67、僅1分落後。

明尼蘇達決勝節開局靠著4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)上籃得手，一舉將比分超前為68比67。新科最佳第6人里德(Naz Reid)、麥克丹尼爾斯和康利也紛紛加入開火行列，在戈貝爾最後8分23秒命中兩罰後，灰狼取得77比72、5分反超。

▲▼灰狼艾德華茲、唐斯；金塊約基奇、莫瑞。（圖／VCG））

▲灰狼艾德華茲。（圖／VCG）

金塊下半場突然全面熄火，眼看氣勢倒向了灰狼，約基奇連砍2記外線止血，主控莫瑞也再次開啟火力，不過灰狼第6人里德關鍵時刻連續得分，並在終場前3分07秒送出助攻，「蟻人」命中一記三分，將分差擴大到92比82、10分差，鎖定了勝局，明尼蘇達終場就以98比90挺進睽違20年的西區冠軍賽，也粉碎金塊2連霸美夢。

灰狼今日先發5人得分全上雙，唐斯繳出23分、11籃板；麥克丹尼爾斯貢獻21分、6籃板；「蟻人」砍下16分、8籃板和7助攻，外帶2抄截；里德也從板凳挹注11分。金塊得分全集中在雙星身上，莫瑞飆出35分，約基奇則拿下34分、19籃板和7助攻。

關鍵字： NBA金塊約基奇莫瑞灰狼唐斯艾德華茲

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