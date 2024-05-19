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林政華超美技接殺滅兄弟反撲！陳子豪連2天炸裂做白工

記者簡名杉／綜合報導

▲樂天桃猿林政華超美技接殺。（圖／桃猿提供）

▲樂天桃猿林政華超美技接殺。（圖／桃猿提供）

中信兄弟今(19)晚於主場與樂天桃猿展開三連戰最終戰，前兩戰都奪勝的兄弟，此役由陳子豪於2局下炸出2分砲為球隊先馳得點，然而猿隊很快追平，並靠著梁家榮4局掃出本季第2轟超前比數，而在兄弟追分之際，6局陳俊秀的一顆超深遠飛球，眼看要形成追平分長打，卻被林政華超美技接殺沒收，澆熄兄弟反撲氣燄，幫助桃猿以4比3擊敗兄弟扳回一城，終止近期三連敗。

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前幾天才從二軍颯爽回歸的陳子豪，馬上就在一軍賽場為球隊做出貢獻，昨役才剛轟出本季第4轟，今天很快在2局下半首次打擊機會就把小白球掃出右外野全壘打牆外，也把二壘上的隊友送回本壘，為兄弟取得2分領先。

但猿隊打線很快在下個半局作出反擊，一壘有人的情況下，陳晨威扛出右外野方向深遠飛球，形成一支三壘安打，先追回一分，接著他再靠著兄弟先發投手余謙的暴投，跑回桃猿追平分。

梁家榮於4局上半挺身而出，身為首棒打者的他轟出右外野方向陽春彈，打回猿隊超前分，而兄弟很快在5局下展開反攻，首棒打者林吳晉瑋打出三壘安打站上得分大門口，但兄弟卻無法把握無人出局三壘有人的機會，被桃猿先發洋投魔神樂以兩次三振、一次界外飛球化解，最終無功而返。

6局下兄弟又發動攻勢，許基宏敲安上壘後，下一棒陳俊秀扛出一支中外野方向超深遠飛球，猿隊中外野手林政華卻上演超精彩美技，不僅沒收了陳俊秀可能的追平分長打，還回傳抓到離壘的許基宏，成為另類「雙殺」，幾乎把兄弟的反攻氣勢澆熄，就算陳子豪接著敲出長打，兄弟依然沒能打出連續攻勢打回追平分。

而桃猿在9局上再追加1分保險分，兄弟雖然於9局下半展開攻勢，趁著桃猿守護神陳柏豪控球不穩，兩次保送站上得點圈，代打的王威晨接著擊出穿越安打，為兄弟打回1分，但最後仍差臨門一腳，岳政華吞下再見三振，兄弟終止近期二連勝。

桃猿先發洋投魔神樂此役先發6局被敲出7支安打，包含陳子豪的2分砲，雖然率先失分，但全場也只掉這2分，還飆出8K，靠著隊友的反攻收下開季4連勝；而本季一軍初登板的兄弟先發投手余謙，則投出一場6局被敲5支安打失3分的優質先發，不過今天打線熄火，悲情吞下本季首敗。

關鍵字： 林政華桃猿兄弟中職

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