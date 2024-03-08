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快訊／味全龍公布大巨蛋開幕賽票價　最貴1880元

▲味全龍台北大巨蛋票價 。（圖／翻攝自味全龍影片）

▲味全龍台北大巨蛋票價 。（圖／翻攝自味全龍影片）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍8日季前發佈會，開幕系列戰將於大巨蛋展開，票價首度公開，最便宜全票為外野500元，最貴本壘內野熱區1880元。

味全龍在大巨蛋宣布開幕系列賽票價與活動，今年中職5隊都安排大巨蛋主場，龍隊開幕戰率先領跑，票價及票房都可作為他隊參考。

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內野應援席全票1480元、半票1280元；內野一般區B1全票1080元、半票880元；內野一般區L2全票680元、半票580元。外野一般區全票500元、半票400元。

味全龍領隊丁仲緯表示，開幕戰系列賽與平時假日與平日門票票價不同，將另行公佈。

▲味全龍台北大巨蛋票價 。（圖／翻攝自味全龍影片）

▲味全龍台北大巨蛋開幕戰贈品 。（圖／翻攝自味全龍影片）

30日入場贈品內野B1是「龍眾一心」法披、開幕紀念運動毛巾、開幕紀念觀賽證書；內野L2是開幕紀念運動毛巾、開幕紀念觀賽證書；外野是開幕紀念觀賽證書。

31日入場贈品內野B1是「龍眾一心」花襯衫及運動毛巾；內野L2是「龍眾一心」運動毛巾。

此外，30日賽前有5566演唱、賽後是怕胖團、徐懷鈺；31日賽前是玖壹壹演唱、賽後是魏如昀、許 富凱。

▲味全龍台北大巨蛋票價 。（圖／翻攝自味全龍影片）

▲味全龍台北大巨蛋開幕戰演唱嘉賓。（圖／翻攝自味全龍影片）

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