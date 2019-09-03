台北公開賽／李芷蓁「女雙少自己特色」　好想對偶像世界第2日本

▲李芷蓁。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽，3日在台北小巨蛋登場，前兩天進行會外賽，其中台灣男雙組合李洋的妹妹李芷蓁，也有參加混雙和女雙賽事。李芷蓁今年和搭擋程琪雅在奧爾良大師賽、美國公開賽都打進4強，成績相當不錯。

李芷蓁原先是打女單，但國中受傷之後因緣際會會改搭女雙就拿冠軍，因此開啟雙打之路，原先搭擋和劉巧芸在2108年雪梨國際賽曾拿下冠軍。李芷蓁去年11月才開始和程琪雅搭配，直言一開始非常不順，「在輪轉上的問題也很多，因為程琪雅以前是單打，不適應雙打打法。」

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李芷蓁說，「一開始加拿大第一站我們打得很不好，程琪雅也很自責，加上他也有傷，我就傳訊息跟他說沒關係，之後慢慢調整發現，他有速度、我就是有力，所以我們的打法就和傳統女雙的方式不太一樣，在美國打了兩組台灣選手，8進4打了法國，那時候手就很緊繃，進了也很意外。」

▼台北公開賽李芷蓁和李芳至搭擋混雙 。

李芷蓁回憶自己打過最強的組合，就是本屆也有來台參賽台北公開賽的南韓組合金昭映／孔熙容，「孔熙容殺球真的很有力，是我遇過女雙殺球最強的，整個嚇到了羽毛跟球都分開，不過我自己最喜歡的、我的偶像是日本組合世界第2的高橋禮華／松友美佐紀，我一開始看羽球影片就是看他們的，高橋禮華殺球也是很有力。」

李芷蓁／程琪雅在台北站之後，要接著打越南公開賽還有超級1000賽的中國公開賽，「如果我們首輪贏了，就有機會對到高橋禮華／松友美佐紀，可以對到我的偶像就很期待，第一場一定要贏，我和一般球員想衝排名的目標有點不一樣，我想要的是對上我的偶像，去享受那種高強度，如果要對到他們，一定要到那個等級才行。」

「我覺得這幾年自己改變最多的就是心態上，比較不會去心急說我一定要怎樣，而是享受比賽，太去在意結果有時候反而不好。」李芷蓁談到台灣女雙目前的瓶頸，「就是還沒有自己的特色，像是日本就是打拉掉、韓國就是攻守、印尼是速度拐球也很強，我們好像什麼都不錯、也都有得打，可是就是還沒有自己的特色，這問題我也有在想，但需要時間和訓練上的改變。」

▼ 日本組合高橋禮華／松友美佐紀 。（圖／達志影像／美聯社）