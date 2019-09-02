中職／被棒球耽誤的饒舌歌手　李茲一開始為上帝寫歌

▲李茲。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿洋投李茲剛拿下8月MVP，1日對戰統一獅先發5局失3分，靠著隊友火力支援，本季第14勝到手，近期7連勝，仍是聯盟勝投、三振雙冠王，賽後還登場獻唱近期創作的饒舌歌曲，炒熱氣氛，球迷「安可」不斷。

平常除了帶手套等棒球裝備，有時也可看到李茲背著吉他進球場，「寫歌只是興趣啦。」里茲笑說：「透過創作，能夠幫我抒發心境，還有一些生活的感受。」

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談到創作的契機，李茲透露，一開始是接觸教會音樂， 當時便發現自己在寫歌方面，滿有天賦，「總是會有許多感受和想像力，我很喜歡透過這方式，來抒發壓力。」

至於何時開始接觸饒舌音樂，李茲回憶，「應該是2013年，朋友中剛好有位音樂人，邀請我一起玩音樂，那時開始有些饒舌創作。」

有了一些音樂作品，李茲還受邀參與單曲製作，並發行MV，在YouTube累積1.8萬人次觀看，他透露：「其實我還有許多歌沒有公開。」

上半季6月21日對戰富邦悍將拿勝獲選單場MVP，李茲在隊友們的鼓譟下之後，登上舞台獻唱，他也相當享受其中，「雖然被大家突然拱上台，音樂下了、氣氛又很不錯，想說給大家一點娛樂好了。」

桃猿昨晚贏球後，李茲驚喜擔任開唱嘉賓，獻唱近期創作的《envidia contra mi progreso》，嗨翻全猿主場，隊友、球迷笑稱他是「被棒球耽誤的饒舌歌手」，李茲笑回：「寫歌只是興趣跟嗜好，不是專業的啦。」

▲李茲。（圖／桃猿提供）