U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

▲U18美國隊被日本打爆，跨屆18連勝中斷。（圖／翻攝自WBSC）



記者路皓惟／綜合報導

目標U18世界盃五連霸的美國隊，今1日預賽對上日本踢到大鐵板，這支跨屆連18勝的美國大軍被日本打爆，全場日本12安打猛攻16分，終場以16比7贏得勝利，目前預賽3戰全都贏球，拉下美國隊，登上預賽分組第一位置。

開局美國隊靠索德斯特倫（Tyler Soderstrom）高飛犧牲打搶得先機，但日本石川昂弥很快就在下半局以二壘安打追平比數。日本先發林優樹主投2局被敲1安失1分，投出3次三振退場。

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日本在3局下攻勢再啟，武岡龍世、石川昂弥和熊田任洋都敲出帶有打點的安打， 單局4支安打狂灌5分大局。4局下美國擋不住日本隊攻勢，在兩出局滿壘局面，熊田任洋2分打點安打，横山陽樹選保送擠回1分，坂下翔馬再補刀安打，帶有2分打點，擴大至11比1領先。

不過美國隊在5局上先是追回2分，接著6局上再趁日本自亂陣腳，一口氣攻下3分，儘管美國盡可能把比數拉近，但8局上美國錯失得分良機，日本在二、三有人下力保不失，成為了贏球最大關鍵。

頂住美國追分壓力的日本隊，於8局下再有4分進帳，以16比7大比分擊敗四連霸的美國隊，也中斷美國隊跨界連續18勝，目前日本在預賽3戰全勝暫時登上分組龍頭。