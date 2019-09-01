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中職／相隔24天登板好陌生　班華德希望新莊再滿場

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▲▼富邦悍將,班華德。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將班華德。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將昨（31日）面對中信兄弟，班華德先發4.2局丟3分，最終無關勝敗。他說：「整體來說昨天狀況還不錯，但很久沒比賽了，所以花了一點時間適應」班華德也很享受首次在新莊主場出賽的感覺，「昨天有滿場球迷進場，比賽很有張力，我也很融入比賽，希望接下來主場比賽繼續滿場。」

班華德昨天首局很快就抓下2個出局數，但接下來連續被陳子豪、詹子賢敲出安打，又保送彭政閔，滿壘時被蘇緯達敲出二壘安打，丟2分，首局就用了27球。

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總計班華德在中職初登板只投4.2局、89球，被敲7支安打，有1次四壞球、1次觸身球，送出2次三振，丟3分都是自責分。

班華德這場之前，在二軍出賽2場，但上一次實戰是在8月7日，在二軍面對中信兄弟。班華德說：「一開始花了一點時間去熟悉對方打者，在幾個出局數之後，慢慢較能抓到節奏，但已經有很久沒比賽了，所以也花了一點時間找回比賽的感覺。」

富邦昨日為班華德設定的用球數為90球，他原本希望盡量攻擊好球帶，節省用球數，並且拉長投球局數，「可惜沒有辦法做到。」

昨日富邦在新莊主場，有12100人進場，是新莊球場本季首度滿場，班華德表示，希望接下來還能在滿場的比賽上投球。

關鍵字： 富邦悍將中職班華德新莊球場滿場
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