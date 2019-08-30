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U18世界盃／何恆佑傷癒首戰猛打賞　要實現打敗美國諾言

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▲U18中華隊蔡佳諺、何恆佑。（圖／甘霖廣告）

▲U18中華隊開路先鋒何恆佑。（圖／甘霖廣告提供）

記者路皓惟／綜合報導

先前被美國投手150公里速球「K中頭部」的何恆佑，今30日U18世界盃首戰復出擔任開路先鋒，繳出4打數3安打成績單，跟蔡佳諺的「九一連線」幫助中華隊奪下首戰勝利。傷癒歸隊的他也期待31日與美國隊交手，特別是對決丟頭部觸身球的美國火球男赫南德茲（Ben Hernandez），實現打敗美國的諾言。

今日蔡佳諺和何恆佑共敲出5支安打，合力打下2分，3局下兩人首次連線替中華隊率先開張，而8局下兩人再一次成功連線，蔡佳諺表示，前面我就想做機會給他，何恆佑則說：「上場前就跟蔡佳諺說，我們要再連一次！」

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何恆佑首戰猛打賞的表現，證明傷勢已經無大礙，他也透露自己昨晚睡了一場好覺，「期待世界盃滿久了，特別在賽前告訴自己不要太亢奮，以前大比賽都會失眠翻來翻去，昨晚睡得很好。」

「我要在世界盃打敗你們！」先前台美對抗賽何恆佑曾向美國教頭喊話，如今中華隊即將在預賽第2戰與美國對決，讓他滿是期待，相信球隊有機會獲勝，他說：「跟美國隊打過3場，彼此都非常了解，我們也知道對方投手的習性，比賽就是全力以赴。」

何恆佑提到，自己特別想對上台美對抗賽第2戰「砸頭」的赫南德茲，期待這次來一場真正投打對決，「他也不是故意觸身，事情過了就沒事了，但還是很希望他上場投，特別想要打給他看，因為我想讓他知道，我是一個可敬的對手。」

▲美國教頭關心何恆佑的「爆頭」傷勢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲美國教頭關心何恆佑的「爆頭」傷勢。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： u18世界盃中華隊何恆佑
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