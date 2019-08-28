中職／富邦簽下林聖榮等5人！戴云真與楊程皓當兵完再議

▲ 李建勳（左起）、林奕豪、姚冠瑋.、葉國情、林聖榮 。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將今年在季中選秀會共選進十名新秀，首輪的江國豪、次輪的朱益生與九輪的辛元旭已於日前完成簽約並向球隊報到，今日球團再與林聖榮、姚冠瑋、林奕豪、葉國情、李建勳等五位球員正式簽訂合約後，僅剩戴云真與楊程皓因服役中尚未議定。球團希望能盡快與新秀談定加盟條件，為球團挹注新戰力。

今年第三輪指名的右投手林聖榮畢業於大里高中，青棒時期就可投出146公里的速球，更是球隊的王牌投手！三級棒球的亮眼表現獲球團肯定，以簽約金320萬元附帶30萬元的激勵獎金，一軍月薪7萬元達成共識。第四輪指名的捕手姚冠瑋出生於1996年01月11日，畢業於棒球名校文化大學，經歷一年的業餘棒球洗禮後，獲得簽約金260萬元、一軍月薪7.5萬元加入球團。

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畢業於穀保家商的外野手「小皮」林奕豪，在今年季中選秀第五輪被選進，獲得簽約金190萬元、一軍月薪7萬元披上悍將戰袍。第七輪指名的右投手葉國情畢業於花蓮體中，球團提供簽約金70萬元附帶20萬元的激勵獎金，一軍月薪7萬元的加盟條件。第十輪選進的右投手李建勳，畢業於高苑科技大學，曾在成棒時期投出完投完封勝紀錄，以30萬元的激勵獎金、一軍月薪7.5萬元的簽約條件為悍將效力。

五位新秀在今日戴上悍將球帽並正式簽約，其中姚冠瑋和林奕豪已體檢完，預計8/29到二軍報到，林聖榮、葉國情以及李建勳則待體檢完成後加入球隊，球團希望每一位加入的新秀不論順位、背景，都能盡快適應職棒生活、展現出最佳的球技、努力提升自我實力，一起為球隊貢獻。