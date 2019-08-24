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世羽賽／戴資穎再抒發心情：雨過總會天晴，前方的路繼續前行

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▲▼ 世羽賽／戴資穎抒發心情：雨過總會天晴，繼續前行相信自己 。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎再度抒發心情。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，前世界球后戴資穎前一日8強賽遭到度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉，無緣晉級4強，再次遭遇8強魔咒。戴資穎24日再度發文，「雨過總會天晴... 我只有數不盡的感謝。」

本屆大會第二種子戴資穎，過去四度晉級8強，但最佳成績也是8強，原先被看好是奪冠大熱門，不過8強賽交手辛度，在先拿下一局後，第二局化解對手三個局點，但沒能直落二拿下，第三局在領先沒能守住，遭到對手反超落敗，很可惜還是沒有能打破8強魔咒。

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戴資穎共六度參賽世錦賽，五度都在8強止步。戴資穎賽後在自己臉書粉專貼文，「謝謝大家的加油打氣，雖然有些遺憾，但盡力了。」而24日又在IG寫下，「雨過總會天晴... 我只有數不盡的感謝，感謝你們陪伴在我身旁，感謝你們給我的鼓勵和支持。」

戴資穎提到，「說不難過不可能，但這是必經過程...知道自己從中獲得什麼，比什麼都來的重要。 也許慢了，但不遲...前方的路依然要繼續前行相信自己。」

球迷們留言打氣，「你繼續走，我們繼續跟。 」「小戴，會更好的就算是贏也好輸也好，她們都知道妳很棒。」「 謝謝妳，小戴。讓我們再次欣賞了許多精彩球賽。」「前進的路上妳不孤單。「跌倒了還是要爬起來繼續前進，未來請繼續加油。」

關鍵字： 世羽賽戴資穎
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