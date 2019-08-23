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世羽賽／關鍵分失誤多無緣4強奪牌　戴資穎：自己已盡力去拼了

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▲▼ 世羽賽戴資穎（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎8強遭到印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）三局逆轉，無緣晉級4強。賽後戴資穎提到，「心情上還好，自己已經很盡了力去打了。」

本屆大會第二種子戴資穎，過去四度晉級8強，但最佳成績也是8強，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽共化解金佳恩6個局點晉級，不過8強賽交手辛度，在先拿下一局後，第二局化解對手三個局點，但沒能直落二拿下，第三局在領先沒能守住，遭到對手反超落敗。

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戴資穎本屆很可惜還是沒有能打破8強魔咒，戴資穎賽後接受訪問時被問道，第二局救了三個局點，但沒拿下勝利的心情，「沒有想太多，就是打第三局，分數很膠著，自己也盡了力去打。」而整場比賽的關鍵，戴資穎認為，「在二三局關鍵分自己小失誤、非受迫性失誤，是我自己應該要再去加強的部分。」

對於本屆沒能闖進4強拿下獎牌的心情？戴資穎提到，「其實還好，今天自己盡力去拼了，輸了比賽還好。」戴資穎去年拿下8座巡迴賽冠軍和亞運女單金牌，被問到這個賽季狀態沒有上季好，是否因為身體狀況時，戴資穎說，「我覺得選手難免有些傷，自己已經很盡力調整到最好的狀態了。」

戴資穎接下來將不參加9月初台北開打的超級300賽台北公開賽，預計將專心備戰9月17日開打的超級1000賽中國公開賽，繼續往東京奧運的目標邁進。

關鍵字： 世羽賽戴資穎
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