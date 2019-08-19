地表最強！楚特年僅28歲已預約名人堂　WAR值追上基特

▲天使球星楚特被譽為當今最強棒球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使「神鱒」楚特（Mike Trout）不愧是當今最強棒球員，根據《Baseball Reference》統計，他生涯累積的WAR（勝場貢獻值）已經來到72.4，追平兒時偶像基特（Derek Jeter），而他在野手榜排名57位，其中多數都已經進名人堂，意味著年僅28歲楚特已經預約了名人堂席位。

根據大聯盟報導，WAR（勝場貢獻值）72.4的57名野手當中，大多數都入選了名人堂，另外還有3名尚未取得名人堂票選資格的球員，分別是基特、A-Rod（Alex Rodriguez）和貝爾崔（Adrian Beltre）。

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楚特本賽季WAR值有機會達到10.7，這將創下他職業生涯的新高。過去2012年他單季最高的WAR值為10.5，該年度他贏得了美聯年度最佳新人，而奪得美聯MVP的2016年，他的WAR值也是平生涯最佳的10.5。

如果楚特今年WAR值能達到預估的10.7數字，他將超越多位大聯盟名將，除了偶像基特外，還包括沃克（Larry Walker）、湯米（Jim Thome）、湯瑪斯（Frank Thomas）和傑克森（Reggie Jackson）等退役名將。

在現役球員當中，只有隊友普侯斯（Albert Pujols）的WAR值勝過楚特，「普神」生涯累積99.8WAR值，以他每季平均9.0的WAR值，估計最快3年後楚特就能夠追趕上普侯斯。

▲前洋基隊長基特。（圖／達志影像／美聯社）



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