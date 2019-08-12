中職／跟高國慶爭花蓮安打王　彭政閔在花蓮連11打數無安打

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔13日、14日球員生涯在花蓮最後比賽，他本來以29支安打是花蓮安打王，但上周被統一獅高國慶超越，兩人將在這2場比賽正面對決，但彭政閔在花蓮球場已連4場、連續11打數沒有安打。

彭政閔生涯在花蓮出賽28場，95打數打出29支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三娎 ，平均打擊率3成05，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄。

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本來彭政閔也是花蓮安打王保持人，但統一獅上周在花蓮5場比賽，高國慶在9日、10日對桃猿比賽打出2支安打，花蓮敲出28支安打只差彭政閔1支，11日單場3支安打，以31安超越彭政閔成為花蓮安打王。

中信兄弟13日、14日在花蓮與統一獅交手，是彭政閔的花蓮告別賽，彭政閔要搶回花蓮安打王的地位，高國慶自然不想讓出。

彭政閔在花蓮首安出現在2002年5月4日，直到2006年5月27日，在花蓮連續11場出賽有安打，2005年6月27日單場3支安打猛打賞，且有1支全壘打。

但彭政閔在2015年7月23日敲出2支安打，9局上打出二壘安打之後，2016年3月24日3打數沒有安打、7月20日2打數沒有安打，2017年7月27日3打數沒有安打、2018年4月26日3打數沒有安打，在花蓮連續4場出賽、連續11打數沒有安打。

彭政閔在13日的比賽將先中斷個人在花蓮連續場次，以及連續打數無安打，才能跟高國慶競爭花蓮安打王。