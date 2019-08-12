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甲子園／罕見！高校打者稱「不是觸身球」　道歉後開轟

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▲2016甲子園冠軍戰。(圖／讀者陳浚錡提供)

▲甲子園。(圖／讀者陳浚錡提供)

記者楊舒帆／綜合報導

花咲徳栄高校菅原謙伸因為這一顆「不是觸身球」而引起熱烈討論，本來是一顆砸中他的觸身球，他理應按判決上壘，但他跟對手道歉及主審道歉，認為並非觸身球，最後這個打席轟出全壘打。

花咲徳栄高校11日對決明石商，這場比賽共吸引現場4萬4千位觀眾，7局上花咲徳栄以2比3落後時，輪到第9棒捕手菅原謙伸登場打擊，迎來接近他肩膀的曲球，而被主審判定為觸身球，但只見他與主審、對手、自己球隊休息室道歉，他認為這不是一顆觸身球，讓球迷頗為驚訝，

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依規定主審可以裁決，因此按照他的意思判定為壞球而繼續打擊，讓菅原謙伸賽後表示，「因為我覺得我有稍微彎下身來，是我的問題。」這個打席菅原謙伸轟出全壘打，他說，「說不定是神讓我打出來的。」

這轟也讓花咲徳栄高校追成3比3平手，最終花咲徳栄高校仍以3比4惜敗無緣再晉級下一輪。菅原謙伸說，「這是我人生中最棒的比賽，沒有遺憾了。」

岩手縣出身的菅原謙伸因為這個打席而備受日本網友討論，菅原謙伸小學時代曾與飆出163公里速球的高中怪物佐佐木朗希同場較勁過，當時當投手的他還敲出超大號全壘打。父母親的家遭逢2011年日本東北大地震，有不少親戚過世，菅原謙伸透露，「背負著家鄉的人的支持，我得好好努力才行。」

遠離家鄉到埼玉縣就讀奪過2017年夏甲冠軍的花咲徳栄高校，菅原謙伸保有東北人的韌性，也抱持著「多虧某某人保佑」這樣感恩的心，以謙遜又正直的個性在球場上發揮自己的實力，再加上甲子園場上的這段佳話，令人印象深刻。

關鍵字： 甲子園花咲徳栄菅原謙伸
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