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中職／陳連宏讚陳仕朋好投　本季局數達標祭出保護措施

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▲▼富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／天母報導

富邦悍將本土投手陳仕朋11日對中信兄弟雙重賽晚場先發，繳出7局無失分好投，獲選單場MVP，而投完7局未達百球即退場，總教練陳連宏賽後表示，陳仕朋開季至今累積投球局數，已超過去年一、二軍的總和，球團祭出保護措施，「接下來的先發，都會設定70至80球左右，不會超過。」

陳仕朋此役先發7局僅用85球，被敲8安，終止連4場被敲全壘打，沒有任何保送，另有1次三振，無失分，拿下本季第7勝，防禦率3.77。

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對於陳仕朋此役表現，陳連宏賽後大讚：「跟前幾場相同，很優質的先發。」加上此役，陳仕朋今年投球局數達90.2局，已超越去年一、二軍的總和（66.1局），球團為保護他，接下來將有球數限制，每場先發設定70至80球。

陳仕朋賽後表示，今天投完7局僅用85球，也沒特別在意續投拚完封的可能性，「教練已經有說，局數很多了，有在控制球數，所以自己也沒去想。」談到近期身體狀況，他自認明星賽後恢復許多，「季中那段期間確實比較疲勞，現在是回到先前的好感覺。」

先前對戰兄弟數據不理想，但陳仕朋今天頂住萬人滿場投球的壓力，繳出一場優質表現，他說：「隊友在開賽就有攻下分數，自己上去投比較沒有這麼大的壓力，不管觀眾多寡，自己還是專注在對決上，也不會去在意場邊的歡呼聲。」

關鍵字： 中華職棒陳仕朋中職富邦悍將陳連宏
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