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中職／失誤冷靜不下來！游霆崴被統一敲暈：經驗不足再努力

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▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將菜鳥投手游霆崴8日面對統一獅先發，主投4局丟5分，包含2分自責分，表現不盡理想，他說：「失誤以後不夠冷靜，是自己經驗不足。」與游霆崴同樣畢業於西苑中學的學長施子謙，8日與游霆崴同場對決，賽後也給游霆崴鼓勵。

游霆崴在該場比賽之前出賽7場，其中4場先發、3場後援，投了29局，拿下3勝1敗，防禦率4.34。對戰統一12局，對戰防禦率1.50，對統一相當有一套。游霆崴說：「其實那天前半段感覺還不錯，身體狀況也很ok，但在傳球失誤之後亂了調，沒有去好好調整節奏，算是我自亂陣腳。」

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富邦在8日面對統一，5局下仍以3比0領先，游霆崴先被敲出2支安打，接著林靖凱犧牲觸擊，造成游霆崴傳球失誤丟分，接著游霆崴又被連續敲出3支安打，丟3分，無人出局一三壘有人情況下退場，林晨樺接替投球，雖然沒讓打者上壘，但仍讓三壘跑者回到本壘得分。

游霆崴表示，自己當下冷靜不下來，所以失投偏多，也讓對方連續敲出安打，「宥穎學長、鴻文學長、小范學長（范玉禹）都告訴我，其實我丟得不錯，這只是經驗問題，我經驗還不夠，臨場反應沒那麼快，所以就是再努力。」

游霆崴在退場之後也很懊惱，有種頓悟的感覺，「余文彬教練敲了我一下，告訴我，我沒有緩和一下情緒，失誤後的節奏完全沒改變，讓對方很好掌握，我覺得很可惜，也很氣自己。」賽後游霆崴也看了比賽影片，認為自己失誤過後太急躁，「直球、變速球、變化球的角度完全不一樣。」學長施子謙賽後也詢問游霆崴狀況，並且給他鼓勵。

關鍵字： 富邦悍將中職游霆崴
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