中職／托恰恰福開球還跟張志豪自拍　莊凱勛拿兄弟球衣當傳家之寶

▲莊凱勛、傅孟柏開球，蘇緯達擔任開球捕手 。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台北報導

中信兄弟本週末舉辦「新好兄弟」主題日，10日邀請電影《緝魔》的2名莊凱勛、傅孟柏開球，莊凱勛表示，自己是兄弟、「恰恰」彭政閔的球迷，能在恰恰最後一次在天母主場的比賽擔任開球嘉賓，並且拿到兄弟球衣，讓他直說：「可以當傳家之寶了。」

莊凱勛表示，自己平常就會看籃球、棒球，「籃球是看ＮＢＡ，棒球當然是看我們自己的。」被問到支持的球隊時，莊凱勛興奮的亮出球衣胸前的「兄弟」2個字，並說：「當然是這個。」

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能夠接到自己喜歡球隊的開球邀約，這讓莊凱勛相當興奮，「因為這是恰恰在台北榮退的比賽，今天拿到這件衣服，可以當傳家寶了」並很有自信的說出：「當然是恰恰球迷。」可惜的是，今天莊凱勛到球場後都在練習投球，沒有機會與偶像恰恰接觸。

▲莊凱勛 。（圖／中信兄弟提供）



莊凱勛認為，這次來到天母開球，自己只是錦上添花，主角仍舊是兄弟、恰恰，不需要喧賓奪主，「我們是來祝福的。」說到祝福，莊凱勛表示，自己與傅孟柏都是科班出生的演員，他認為在台灣有一項一直專注的事，並且貫徹職人精神非常不容易，希望恰恰未來生活也像職棒生涯一樣綿綿不息、長紅，「托他的福我們能來開球，也希望沾光，讓票房長紅。」

雖然無法與彭政閔說上話，但莊凱勛在場邊還是有跟另外一名兄弟看板球星張志豪自拍，他笑說：「因為他說他太太有看《噬罪者》，所以他要自拍回去激怒他太太一下，很可愛。」

「一直被洗腦，大家都說投手丘很遠，所以我剛剛也往前站了2步。」談到這次的開球，莊凱勛表示，自己很緊張，之前雖然也曾投過球，但已經過了很久，加上最近小孩剛出生，所以都在顧小孩，「昨天一直做惡夢，在夢中一直丟球、狂丟。」但今天莊凱勛還是抱持著享受的心情來到球場，他說：「即使暴投也是跟大家一起同樂。」

▲傅孟柏 。（圖／中信兄弟提供）



談到自己開球表現，莊凱勛表示，自己要回家看過回放之後才能給出評價，他說：「因為平常沒有在打，想要顧動作就會暴投，想投進好球帶就會投得很醜，所以還要回去檢查一下。」而且莊凱勛很擔心打擊區的傅孟柏，直說：「很怕丟到他。」傅孟柏則回應：「我就是小心不要扭到腰就好。」