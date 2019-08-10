運動雲

>

中職／托恰恰福開球還跟張志豪自拍　莊凱勛拿兄弟球衣當傳家之寶

ETtoday運動雲

▲莊凱勛、傅孟柏 。（圖／中信兄弟提供）

▲莊凱勛、傅孟柏開球，蘇緯達擔任開球捕手 。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台北報導

中信兄弟本週末舉辦「新好兄弟」主題日，10日邀請電影《緝魔》的2名莊凱勛、傅孟柏開球，莊凱勛表示，自己是兄弟、「恰恰」彭政閔的球迷，能在恰恰最後一次在天母主場的比賽擔任開球嘉賓，並且拿到兄弟球衣，讓他直說：「可以當傳家之寶了。」

莊凱勛表示，自己平常就會看籃球、棒球，「籃球是看ＮＢＡ，棒球當然是看我們自己的。」被問到支持的球隊時，莊凱勛興奮的亮出球衣胸前的「兄弟」2個字，並說：「當然是這個。」

請繼續往下閱讀...

能夠接到自己喜歡球隊的開球邀約，這讓莊凱勛相當興奮，「因為這是恰恰在台北榮退的比賽，今天拿到這件衣服，可以當傳家寶了」並很有自信的說出：「當然是恰恰球迷。」可惜的是，今天莊凱勛到球場後都在練習投球，沒有機會與偶像恰恰接觸。

▲莊凱勛、傅孟柏 。（圖／中信兄弟提供）

▲莊凱勛 。（圖／中信兄弟提供）

莊凱勛認為，這次來到天母開球，自己只是錦上添花，主角仍舊是兄弟、恰恰，不需要喧賓奪主，「我們是來祝福的。」說到祝福，莊凱勛表示，自己與傅孟柏都是科班出生的演員，他認為在台灣有一項一直專注的事，並且貫徹職人精神非常不容易，希望恰恰未來生活也像職棒生涯一樣綿綿不息、長紅，「托他的福我們能來開球，也希望沾光，讓票房長紅。」

雖然無法與彭政閔說上話，但莊凱勛在場邊還是有跟另外一名兄弟看板球星張志豪自拍，他笑說：「因為他說他太太有看《噬罪者》，所以他要自拍回去激怒他太太一下，很可愛。」

「一直被洗腦，大家都說投手丘很遠，所以我剛剛也往前站了2步。」談到這次的開球，莊凱勛表示，自己很緊張，之前雖然也曾投過球，但已經過了很久，加上最近小孩剛出生，所以都在顧小孩，「昨天一直做惡夢，在夢中一直丟球、狂丟。」但今天莊凱勛還是抱持著享受的心情來到球場，他說：「即使暴投也是跟大家一起同樂。」

▲莊凱勛、傅孟柏 。（圖／中信兄弟提供）

▲傅孟柏 。（圖／中信兄弟提供）

談到自己開球表現，莊凱勛表示，自己要回家看過回放之後才能給出評價，他說：「因為平常沒有在打，想要顧動作就會暴投，想投進好球帶就會投得很醜，所以還要回去檢查一下。」而且莊凱勛很擔心打擊區的傅孟柏，直說：「很怕丟到他。」傅孟柏則回應：「我就是小心不要扭到腰就好。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟莊凱勛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／這次不找女神！男神時代謝佳見、葉星辰為富邦開球

中職／彭政閔天母最終系列賽！10日運彩看好富邦勝兄弟

日職／打完泛美運動會　軟銀古巴洋將10日歸隊戰火腿

響尾蛇釋出去年15勝強投　賈德利加入藍鳥延續生涯

日職／相隔4個月終於能實戰　柳田悠岐不安落淚

前明星終結者一蹶不振！羅森威爾被老虎DFA

遭撞斷鼻梁後還被釋出　前天使捕手終於找到新工作

影／三殺製造機！雙城佩瑞茲1個月內2度製造三殺打

張景淯中繼2局挨4安打　其中3支長打

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3世界盃對字母哥　米德爾頓不退縮

4林承飛陽春砲炸裂　6局猿4：0獅

5大學球風適應中　林勵要先變壯

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4夢想家外援米勒轉戰巴西

53分砲轟羅里奇　林泓育：有位坐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366