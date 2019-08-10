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站上甲子園很幸褔　台灣小將崔哲瑋：明年春天想再來

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▲甲子園，崔哲瑋。（圖／截自甲子園官網）

▲甲子園，崔哲瑋。（圖／截自甲子園官網）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣球員睽違16年踏上夏季甲子園的舞台，沖繩尚學崔哲瑋繳出猛打賞成績，直呼「在甲子園打球很幸福」，雖然首戰延長賽輸球，遭到淘汰仍不氣餒，從秋天開始努力，拚春季甲子園參賽資格，明年春天再來。

崔哲瑋從小學6年級就對甲子園有憧憬，「看著球隊拚命打球的樣子。」於是他與成德國中的同學張博瀚去年1月到日本沖繩，念了語言學校再考上沖繩青棒傳統勁旅沖繩尚學。

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受到語言限制，崔哲瑋坦言，「比嘉監督說得都聽不懂。」這是他入學時遇到的瓶頸，儘管如此，數學第一名考進去的崔哲瑋，利用筆記本拚學習日語，前往支援應援團的國語老師豐平美奈也見證，「他真的很認真，讓其他學生也受到刺激。」

崔哲瑋在地區預賽就扛中心打線，圓夢的甲子園首戰，就碰上今年春季甲子園亞軍千葉縣的習志野，首打席敲出一壘強勁滾地球形成安打，第二打席則是敲出價值連城的2分打點三壘安打追平比數，還逼出最快球速達150公里的習志野王牌飯塚脩人，他第三打席面對王牌敲出右外野線邊落地的安打，繳出3安打猛打賞的成績。

雖然最後一打席以三振收場，但精采的表現已經受到社群網站日本球迷高度討論，紛紛指出，「台灣來的留學生好厲害。」而他的母親黃雅雯也在應援席上參與棒球生涯重要的一刻，黃雅雯表示，「監督給的機會很重要，他也是非常拼命地努力，能看見他在甲子園活躍的身姿很感動。」崔哲瑋也說，「謝謝媽媽總是在電話中幫我加油。」

沖繩尚學與習志野激戰到延長賽，吸引近4萬名觀眾到場，最後沖繩尚學以4比5落敗，崔哲瑋說，「可以在這麼多觀眾，這麼大的加油聲中打球很幸福。」屬於他的甲子園夏天結束了，秋天才正要開始，他說，「秋天也想要拿下冠軍，明年春天再來甲子園。」

關鍵字： 甲子園崔哲瑋成德國中
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