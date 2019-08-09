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中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

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▲桃猿球員火車站票到花蓮。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

▲桃猿球員火車站票到花蓮。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

記者歐建智／綜合報導

受到利奇馬颱風影響，台鐵東部幹線火車在今天（9日）中午前班次都停駛，Lamigo桃猿要搭往花蓮的比賽在停駛班次，於是拆成兩班次坐火車出發，由於座位有限，只能站票到花蓮，自備板凳坐火車。

桃猿從今天到11日在花蓮與統一獅3連戰，但未趁8日休兵日之便全隊先到花蓮備戰，而是購買今天中午12點48分火車到花蓮。

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但因利奇馬颱風影響，台鐵東部幹線火車今天中午前停開，桃猿要坐的原本車次也停駛，為了趕到花蓮比賽，桃猿拆成下午2點13分、下午2點58分的兩個車次出發，先發球員與野手先搭第一班。

由於球隊人數不少，座位不多，有人只能站著到花蓮比賽，或準備小板凳坐著，陳禹勳在臉書上寫著：「原本的車次颱風取消，買站票拼命衝花蓮！」也「對原本買票的乘客不便抱歉」、「被一堆壯漢包圍」、「超像監獄風雲圍事」。

照片中可以看見陳禹勳與朱育賢坐在車門附近的走道上，就是搭普悠瑪列車到花蓮。陳禹勳留言寫著：「今日Lamigo從板凳出發。」

中職規定，球隊要在比賽開打前1小時抵達球場，否則將會有懲罰的相關規定。

▲陳禹勳臉書貼文站票到花蓮。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

▲陳禹勳臉書貼文站票到花蓮。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

關鍵字： 中華職棒利奇馬颱風桃猿
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